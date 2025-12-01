La Domotek e l’arte di dominare i dettagli

Il confronto di domenica sera al PalaCalafiore tra Domotek Volley Reggio e Gaia Energy Napoli ha rappresentato l’affermazione perentoria di un progetto tecnico-tattico che trascende la categoria.

Il team amaranto, infatti, ha esibito un esercizio di pallavolo come espressione di volontà e razionalità strategica, liquidando la strenua resistenza della competitiva formazione partenopea con un perentorio 3-0.



La lettura del punteggio finale, depurata dalla contingenza dei singoli parziali (25-22, 25-21, 25-20), rivela un’egemonia fondata sulla capacità di impossessarsi dei momenti cruciali della gara. Il tecnico Antonio Polimeni ha lucidamente inquadrato la natura dell’incontro, definendolo una partita maschia, un sintomo eloquente della tensione tecnica che ha caratterizzato la sfida fin oltre la metà di ogni set.

È proprio in tali frangenti che si manifesta la differenza tra il mero valore potenziale e la sua attuazione cinica sul campo. La Domotek ha dimostrato, come già nel recente passato, una maturità gestionale encomiabile, convertendo i “dettagli” – quei fattori minimi e spesso trascurati – in leve determinanti per l’indirizzo dell’inerzia. L’abilità di attaccare le presunte debolezze rotazionali dell’avversario e la perizia nella gestione dell’errore (un aspetto basilare richiamato dallo stesso Polimeni) i due pilastri su cui consolidare un percorso che si fa solido ogni settimana di più.



Se la vittoria è l’esito di un’azione corale, ogni sinfonia necessita di un solista la cui performance elevi l’intera composizione. In questo caso è stato Enrico Zappoli ad elevarsi a protagonista assoluto. I suoi 19 punti sono la prova di un talento cristallino la cui collocazione appartiene, per stessa ammissione del coach, a livelli potenzialmente superiori a quelli del circuito corrente.

Affiancato dalla costante incisività di Laganà e dalla potenza di Lazzaretto, Zappoli ha incarnato il punto focale della risoluzione offensiva reggina, il fattore in grado di garantire l’accelerazione definitiva (lo strappo determinante) quando il confronto si fa più serrato. L’efficacia della sua manovra non è frutto di episodicità, ma di un lavoro metodico che ne sta esaltando le qualità tecniche intrinseche.



La filosofia di Polimeni, ciononostante, si discosta da ogni forma di trionfalismo, a maggior ragione in questa fase ancora prematura per esprimere giudizi definitivi sul campionato di Serie A3 2025/26. Pur riconoscendo l’eccellenza delle prestazioni individuali e i risultati lusinghieri, il tecnico mantiene con puntiglio il focus sull’imperativo di crescita. Si tratta di un approccio etico, in cui i risultati conseguiti non rappresentano un punto di arrivo, bensì la conferma della validità del processo.

L’attenzione rivolta allo sviluppo dei giovani – tra cui spicca il miglioramento quotidiano di Rigirozzo – in simbiosi con l’esperienza dei senatori, è la testimonianza di una visione a lungo termine. La squadra non è vista come un’entità statica, ma come un organismo in continua evoluzione, pronto a superare i limiti fisici mediante l’impiego totale delle risorse intellettuali e morali (l’anima, la testa e il cuore).

La Domotek, in fondo, è perfettamente consapevole del ruolo che si è voluta ritagliare: non compete solo per la gloria agonistica, ma per onorare il blasone della città che la supporta con un entusiasmo in costante ascesa.