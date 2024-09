La Dierre si prepara al campionato, domenica i biancoblu ospiti del Memorial Donzelli di Francavilla

Il precampionato della Dierre Basketball Reggio Calabria continua.



Giovedì alle 17.15 scrimmage amichevole, nuovamente, al PalaCalafiore contro la Redel Pallacanestro Viola all’interno di quello che sarà il quarto test consecutivo contro squadre di B Interregionale.

Domenica 29 settembre alle 17, invece, sfida da ex per il coach Peppe Cotroneo nella gara in casa del Basket Francavilla 1963. La contesa varrà il secondo Memorial Gianni Donzelli.

Un buon modo per confrontarsi con una realtà, pari categoria, ma militante nel girone pugliese.

La società della provincia di Brindisi ha annunciato che la sfida servirà a completare la raccolta fondi approntata per completare i lavori del playground comunale dedicato proprio alla memoria di Gianni Donzelli.

Protagonista di mille battaglie sul terreno dell’impianto tensostatico della via per Grottaglie, Donzelli è stato un atleta dotato di un talento e di una creatività superiori rispetto alle categorie che ha frequentato nella sua carriera, un leader capace di gesti tecnici incredibili