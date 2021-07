La detentrice di 4 Guinness World Record Paola Gianotti attraversa la Ciclovia dei Parchi

La Ciclovia dei Parchi della Calabria, nel tratto del Parco delle Serre, sarà attraversata oggi dalla donna più veloce al mondo ad aver circumnavigato il globo in bici: Paola Gianotti, ciclista, scrittrice e detentrice di 4 Guinness World Record. L’evento mette in rilievo l’importanza in prospettiva della Ciclovia e consente di mettere in mostra le bellezze storiche, paesaggistiche e naturali del territorio. Si tratta di un avvenimento “apripista” che può segnare l’intensificazione delle attività.