La denuncia di “Per Serra insieme”: “Ospedale senza ambulanza, adesso dov’è la maggioranza?”

“Le due ambulanze dell’ospedale di Serra San Bruno sono entrambe ricoverate presso l’officina. In sintesi, l’automedica è il solo mezzo di soccorso a disposizione del comprensorio serrese. Ci chiediamo ora, cosa sta facendo l’Amministrazione comunale? Si è accorta di questa situazione oppure è troppo impegnata con la solita propaganda?”.

Denunce e domande si mescolano nei rilievi sollevati dal movimento politico “Per Serra insieme” che torna ad attaccare la maggioranza.

Il gruppo guidato dai consiglieri comunali Biagio Figliucci e Vito Regio propone una serie di interrogativi rivolgendosi ai cittadini e agli interlocutori: “Ricordate i comizi in cui se la prendevano con il già presidente della Commissione Sanità Salerno. Ora che il consigliere regionale, votato da questa maggioranza, è stato nominato presidente della stessa commissione, perché non vanno a battere i pugni sul tavolo, per chiedere il potenziamento quantomeno del Pronto Soccorso? Oppure qualcuno stanno aspettando la conversione in Casa della Salute per assumere qualche postazione dirigenziale?”.

Oltre a questi sospetti, i rappresentanti dell’opposizione notano una discrasia tra “il parlare dai palchi” e “l’agire in concreto” rimarcando che “nel frattempo, una paziente con frattura al femore aspetta da ieri sera (giovedì, ndr) il trasferimento presso un reparto di Ortopedia”.

Infine, il movimento “Per Serra Insieme” chiede a “tutte le altre forze politiche di maggioranza (se hanno coraggio) e opposizione, a tutti i cittadini di scendere in piazza per manifestare pacificamente e rivendicare il diritto alla salute”.