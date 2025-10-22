La danza delle favorite in Serie A: chi vincerà?

Cambia la top 6 con il crollo di Napoli e Juventus, mentre Como e Bologna si inseriscono nella zona UEFA, ma la danza delle favorite riguarda soprattutto le quote calcio di Serie A, che vedono il Biscione prendere il timone e il Milan prendersi la vetta della classifica. Difficile ancora avere sicurezze su chi vincerà questo scudetto, ma è davvero entusiasmante analizzare questa classifica, che nonostante sia stata povera di gol nella settima giornata, lascia danzare tutte le squadre sia verso il top che verso gli inferi delle ultime posizioni.

Viola super flop

La Fiorentina di Pioli sta stupendo tutti e la sconfitta contro il Diavolo conferma l’ultimo posto e la casella delle vittorie ancora ferma a zero. Per la Viola la situazione non è delle migliori e sta vivendo uno dei periodi più neri della sua storia.

Colpaccio del Como contro la Juve, Nico Paz al top

Lo score di Nico Paz è da paura, perché con 4 assist e 4 gol questo calciatore non solo sta facendo impazzire la classifica, ma anche le offerte dai grandi club. Il colpaccio del Como contro la Vecchia Signora ha demolito tutti i dubbi e adesso sappiamo che il club punta davvero alla top 6.

Il Bologna al top e Orsolini domina lo score dei bomber

Anche Orsolini sta facendo ballare la classifica e tutti i tifosi del Bologna, che gongolano al quinto posto e guardano già l’orizzonte Champions. La squadra di Italiano vuole ripetere l’impresa dello scorso anno, portare a casa almeno un titolo e puntare dritto alla zona UEFA.

Crolla la Roma ma resta nella top 4

La Lupa mantiene lo status di miglior reparto difensivo ma crolla contro l’Inter, tuttavia, in classifica può ancora puntare alla qualificazione in Champions, ma le previsioni tengono lontani i Giallorossi dalla lotta scudetto. Intanto, Gasperini potrà consolarsi con l’Europa League e magari ripetere la sua impresa del 2024, per vendicare lanche a finale Giallorossa persa contro il Siviglia nel 2023.

Il Napoli perde tutto

Quella contro il Toro è stata una vera disfatta, per un Napoli che ha perso tutto e resta al terzo posto come terza favorita per la vittoria scudetto, dopo mesi di primato nel palinsesto Antepost. Ancora difficile comprendere chi vincerà il campionato, ma per i Partenopei di apre un periodo di lavoro duro, in perfetta armonia con lo stile Conte.

Milan e Biscione le nuove favorite per la vittoria dello scudetto

Le milanesi si prendono la scena e dominano le quote serie acome favorite alla vittoria scudetto, perché sia Inter che Milan restano le più attrezzate per tornare a vincere. Il Diavolo sta macinando punti importanti, ma Allegri ha già abbassato le aspettative, affermando che “16 punti sono buoni per la salvezza, non per lo scudetto”.

Il Biscione ha un reparto offensivo mostruoso da 18 gol e 16 assist, lo scontro diretto vinto contro la Roma è soltanto la conferma di una grande squadra, con tutti gli ingranaggi che funzionano per tornare a vincere e dimenticare il flop dello scorso anno.