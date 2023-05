La cultura del gioco d’azzardo: tradizioni, giochi tipici e il rapporto con cinema e letteratura

Quando si parla di gioco d’azzardo, si tratta un tema molto particolare, che fa parte delle tradizioni del nostro Paese (e non solo). Si fa riferimento ad un pezzo della nostra cultura, e ad un insieme di passatempi che hanno segnato a fuoco tutte le epoche dell’umanità. Ancora oggi, molti aspetti dell’arte e della cultura vengono influenzati dal gambling, ed è un tema che merita di essere approfondito.

La storia dei giochi d’azzardo più antichi di sempre

Siamo abituati a pensare al gioco d’azzardo come ad un fenomeno moderno, anche perché negli ultimi anni il settore è stato rivoluzionato dal digitale. Si parla nella fattispecie dei casinò online, come BetFair, che può essere approfondito tramite le recensioni dei blog esperti. Su questi portali, infatti, si trovano le versioni digitali dei grandi classici del gambling, dalla roulette al poker, passando per le slot machines e il blackjack.

Eppure le radici del gambling sono ben più antiche, e si pensa risalgano all’antica Cina, dove emerse uno dei primissimi giochi d’azzardo. Si parla nello specifico del Keno, un gioco molto simile alla nostra lotteria, risalente nientemeno che al 2000 a.C. La Cina è anche la culla dei dadi, trovati in tombe risalenti al 600 a.C.

Anche l’India non è da meno, con il famoso gioco degli astragali o aliossi, simile ai dadi, e descritto nei sacri testi vedici. Nell’antica Roma, invece, era molto popolare il Latrunculi: un gioco da tavolo che prevedeva l’uso di pedine da muovere su una griglia. Un altro gioco molto diffuso a quei tempi era la Tessera, ancora una volta somigliante al gioco dei dadi.

La cultura dei giochi d’azzardo in diverse parti del mondo

Ogni cultura ha sviluppato nel corso dei secoli i propri giochi d’azzardo, spesso con regole e modalità diverse, ma con un comune denominatore: la sfida alla fortuna. Un esempio concreto valido anche in Italia? Il gioco della Teresina.

In Europa, ad esempio, il gambling ha sempre avuto un ruolo importante. Nel Medioevo era molto in voga tra i cavalieri, che scommettevano sulle giostre e sui tornei. In Francia, invece, nel XVII secolo nacque il “vingt-et-un”, antenato del moderno blackjack. In Inghilterra, infine, ebbe origine il Whist, “papà” del bridge.

Negli Stati Uniti, il gioco d’azzardo di fatto si è evoluto di pari passo con la storia del Paese. Nel XIX secolo, durante la corsa all’oro nasce il poker, uno dei passatempi ancora oggi più conosciuti e amati. Nel XX secolo, con la legalizzazione del gioco d’azzardo a Las Vegas, il gambling divenne una vera e propria industria, legata fra l’altro alla malavita del tempo.

Ogni cultura, comunque, ha i suoi giochi d’azzardo. In Africa ad esempio è diffuso il Mancala, un gioco da tavolo molto antico. In America Latina, invece, è molto popolare la Lotería Día de Muertos.

Gambling e arte: dal cinema alla letteratura

Il gioco d’azzardo è sempre stato un soggetto perfetto per l’arte. Nel cinema, per esempio, ci sono numerosi film che raccontano storie di gambling: da “Casinò” di Martin Scorsese a “21” di Robert Luketic, che racconta la vera storia di un gruppo di studenti del MIT in grado di vincere ai casinò di Las Vegas contando le carte al blackjack.

Anche “The Gambler” di Karel Reisz offre un’acuta disamina psicologica di un personaggio ossessionato dal gioco: un tema che ritroviamo anche nella letteratura. Si fa riferimento a “Il Giocatore” di Dostoevskij, dove l’ossessione per il gioco d’azzardo diventa la vera protagonista. Si racconta, inoltre, che lo stesso Dostoevskij scrisse questo romanzo in pochi giorni per pagare un debito di gioco.

Anche il teatro ha spesso messo in scena eventi legati al gioco d’azzardo. “I Giocatori” di Gogol’ è una delle opere teatrali più note sul tema, mentre in tempi più recenti troviamo “The Odd Couple” di Neil Simon, che racconta la storia di due amici che condividono un appartamento e la passione per il poker. La commedia, fra l’altro, fu d’ispirazione per il blockbuster “La strana coppia”, con l’iconico duo composto da Walter Matthau e Jack Lemmon (1965).

Infine, non possiamo dimenticare la pittura e l’arte visiva: molti artisti, infatti, hanno ritratto scene di gioco d’azzardo, come “I giocatori di carte” di Cézanne. Altre opere passate alla storia? Basti ad esempio citare “I Bari” di Caravaggio, insieme ad “Al tavolo della roulette” di Munch e ai famosissimi “Cani che giocano a poker” di Cassius Marcellus Coolidge. In conclusione, il gioco d’azzardo va ben oltre la sua anima di passatempo.