“La Cosa Pubblica” celebra il 25 aprile ricordando Giacomo Matteotti: “Noi siamo con chi ha perso la vita, non la faccia per coprire i brogli elettorali”

L’Associazione “La Cosa Pubblica” ha celebrato il 25 aprile deponendo dei fiori davanti alla targa che ricorda Giacomo Matteotti, il Deputato del Partito Socialista rapito e assassinato dai fascisti per aver denunciato i brogli elettorali.

Il Coordinatore Stefano Morabito ha usato parole incisive per illustre le ragioni della scelta sottolineando che la figura dell’esponente politico assassinato il 10 giugno 1924 era collegata alla città. Reggio, infatti, all’indomani dell’omicidio fu sedi di una delle prime manifestazioni spontanee di protesta seguite al delitto politico commesso dopo un celebre discorso nel quale aveva puntato l’indice contro il sistema di corruzione che pervadeva lo Stato fascista. “Cerchiamo -è stato il pensiero di Morabito – di ricordare la Resistenza con un collegamento con la realtà odierna. La Resistenza, infatti, merita di essere ricordata non solo astrattamente, ma per mantenere viva la memoria di quanti hanno perso la vita per tutelare le libertà di tutti e per denunciare le storture dei sistemi politici. Non siamo – sono state le parole pronunciate con nettezza dal docente reggino – dalla parte di chi, invece di perdere la vita, perde solo la faccia per coprire i brogli elettorali”