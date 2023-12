La Cooperativa Libero Nocera assume personale per gli uffici amministrativi

La Cooperativa Sociale Libero Nocera cerca personale da inserire all’interno della propria sede amministrativa di Reggio Calabria.



La nota cooperativa, che eroga servizi socio-educativi e opera nell’ambito degli interventi rivolti alle persone diversamente abili in convenzione con il Comune di Reggio Calabria e la Regione Calabria, ente di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Calabria, nonché agenzia per i Servizi del Lavoro accreditata dalla Regione Calabria, ricerca personale da inserire nell’organico della propria sede amministrativa.

Gli aspiranti collaboratori, interessati a porre la propria candidatura dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti

• Titolo di studio universitario, conseguito nelle aree specifiche di: Economia e Commercio/Aziendale, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Ingegneria gestionale

• Buona conoscenza degli strumenti informatici

• Predisposizione all’interazione con gli organi istituzionali e gli enti dell’amministrazione locale

• Predisposizione al lavoro in gruppo, orientato al raggiungimento degli obiettivi inerenti ai progetti e alle diverse attività che riguardano l’ambito in cui opera l’impresa. Approccio dinamico.

• Esperienza nel settore della Formazione

• Esperienza nel settore dell’erogazione dei servizi del lavoro

• Esperienza nella progettazione inerente a bandi e avvisi istituzionali, rendicontazione e conoscenza linee guide fondi PON metro, POR, PNNR

L’inquadramento contrattuale che regolamenterà il rapporto lavorativo e la relativa retribuzione, verrà determinato, nel rispetto della normativa e delle indicazioni del CCNL Cooperative Sociali, nel corso del colloquio di lavoro, insieme alla determinazione del calendario orario eventualmente concordato con il candidato.

La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (L.903/77 e 125/91).

Le persone in possesso dei requisiti e interessate a candidarsi alla posizione, possono inviare Curriculum Vitae con foto, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (indicando l’autorizzazione alla gestione dei dati secondo il D. Lgs. 196/03), lettera di presentazione e motivazione a direzione@liberonocera.it specificando in oggetto “Candidatura Sede Amministrativa” o telefonare al numero della sede 0965-622926 per prenotare il colloquio.