La Comunità del Parco esprime il proprio parere favorevole al  Bilancio preventivo

La Comunità del Parco delle Serre si è riunita nei giorni scorsi per esaminare ed esprimere il parere sul Bilancio di previsione per l’anno 2023. Su convocazione del presidente Melania Carvelli, l’Assemblea si è riunita con un unico punto all’ordine del giorno. Dopo i saluti di rito, il commissario straordinario Alfonso Grillo ha reso informativa circa le attività politiche istituzionali messe in atto nei dodici mesi di suo mandato commissariale, descrivendo le azioni messe in campo, le opere in cantiere e gli obiettivi per il futuro.

“Dobbiamo coglierle il vento favorevole – ha dichiarato Grillo – che spira a favore delle riserve naturali del pianeta, quali mete d’interesse per il turismo esperienziale che oggi muove, solo in Europa, circa 11 milioni di presenze. La Calabria con i suoi 4 parchi, più di altre regioni può recitare un ruolo di primo piano, a condizione che tutte le potenzialità, quelle naturalistiche, culturali, artistico/spirituali ed enogastronomiche vengano esaltate con politiche mirate alla valorizzazione e allo sviluppo locale. Per fortuna – ha aggiunto – abbiamo un governo regionale che ha colto il momento propizio, alla Bit di Milano, insieme alle nostre mete balneari di assoluto pregio, spiccavano le bellezze naturali di tutti i parchi”. Grillo ha sottolineato che “in questo ultimo anno abbiamo messo in campo una serie di azioni che hanno accresciuto la popolarità e la conoscenza della riserva naturale delle Serre, stuzzicando l’attenzione di visitatori, esperti in materia di biodiversità e studiosi di ogni regione”. A suo avviso, “siamo sulla strada giusta ma bisogna insistere, saranno fondamentali i prossimi passi in direzione della costruzione di un’offerta di servizi all’altezza del patrimonio naturalistico”. Quindi, “su questo lavoreremo con costanza, confrontandoci con la Comunità del Parco, con associazioni mondo del volontariato, imprenditoria. Vogliamo un parco accessibile, aperto, locomotiva per lo sviluppo locale e sostenibile dell’aria vasta delle Serre”.

A seguire il direttore Francesco Pititto ha illustrato le linee guida che sono state seguite per la compilazione dell’importante “strumento contabile che si ispira a principi di veridicità e prudenza”.

Nel corso dell’assemblea, a cui hanno partecipato i rappresentanti di tredici comuni e della Provincia di Vibo Valentia, sono state inoltre esposte le linee programmatiche di azione sul territorio per l’anno in corso.

Al termine della discussione l’Assemblea ha votato all’unanimità parere favorevole senza osservazioni.