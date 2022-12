La Commissione d’accesso arriva anche a Capistrano

Dopo Acquaro, tocca a Capistrano finire sotto la lente d’ingrandimento di una Commissione d’accesso che avrà il compito di verificare l’eventuale presenza di infiltrazioni mafiose. La Commissione – di cui faranno parte il viceprefetto Mariarosa Luzza, il capitano dei carabinieri Francesco Conigliaro e il capitano della Guardia di finanza Roberto Castorina – avrà tre mesi di tempo per stilare una relazione dopo aver effettuato gli accertamenti del caso. Nelle ultime settimane, il sindaco Marco Martino era ritenuto tra i papabili per la candidatura alla Presidenza della Provincia di Vibo Valentia per il centrodestra.