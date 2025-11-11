La Città Metropolitana di Reggio Calabria aderisce a “Vesti d’Arte” – L’abbraccio tra Italia e Polonia nel nome di Gianni Versace.

L’evento dedicato al dialogo tra arte, moda e cultura internazionale, è in programma giovedì 13 novembre 2025 alle 17:00 presso Palazzo Corrado Alvaro, sede dell’Ente metropolitano.

Promosso dalle associazioni MIRFA – Movimento Italiano per l’Innovazione e la Rinascita dell’Arte e Związek Polaków w Kalabrii, con la curatela di Marilena Rango e Katarzyna Gralinska,”Vesti d’Arte”, nasce per celebrare l’incontro tra la cultura italiana e quella polacca nel segno del genio creativo di Gianni Versace, icona mondiale della moda e simbolo della Calabria nel mondo.

Durante la serata saranno assegnati riconoscimenti internazionali a figure di rilievo nel panorama artistico e culturale, e il pubblico potrà assistere a sfilate di moda, mostre d’arte e una performance di body art firmata da Lorenza Stamati, con la partecipazione di artisti italiani e polacchi.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato il vice sindaco della Città Metropolitana, Carmelo Versace – che Palazzo Alvaro ospiti un evento di tale spessore, capace di unire due popoli nel nome della bellezza e della creatività Vesti d’Arte’ rappresenta un ponte ideale tra le radici calabresi e la visione internazionale che Gianni Versace ha saputo incarnare. È un tributo all’arte, alla moda e alla cultura come strumenti di dialogo e crescita reciproca. ”Reggio Calabria – ha aggiunto Versace – .è sempre più una città aperta alle contaminazioni culturali e alla valorizzazione del talento Eventi come questo dimostrano come la sinergia tra istituzioni, associazioni e artisti possa generare occasioni di prestigio e di promozione per il nostro territorio”.