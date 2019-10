La città di Tropea pronta a ricevere la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie

Come già annunciato, sabato 26 ottobre alle ore 16, presso la concattedrale di Maria Santissima di Romania, si svolgerà la Solenne Investitura dei neo cavalieri e della dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio della Delegazione Calabria.



È attesa una autorevole partecipazione di cavalieri e dame provenienti da diverse regioni, tra questi, saranno presenti, i rappresentanti di diverse famiglie dall’antico lignaggio per la significativa giornata. Sarà una giornata intensa che vedrà la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo emerito di Reggio Calabria-Bova, monsignor Vittorio Luigi Mondello, Cavaliere di Gran Croce Ecclesiastica e Priore della Delegazione Calabria alla presenza di S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone, Gran Prefetto dell’Ordine Costantiniano.

Al termine della celebrazione, presso Palazzo Santa Chiara, alle ore 18.30, è in programma un concerto della Banda Città Metropolitana di Reggio Calabria, istituita dalla Reale Accademia Filarmonica di Gerace. Saranno 40 musicisti, che in uniforme storica del 1841, si esibiranno in un interessante e variegato programma di musica classica e non, diretta dal maestro Lilia Byelyra.

Grande attesa, a conclusione del concerto, per il conferimento della medaglia d’oro, del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, al Gonfalone della città di Tropea. L’importante onorificenza costantiniana è stata concessa da S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, capo della Real Casa e Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano.

In questi mesi di preparazione è stata registrata una grande partecipazioni e collaborazione da parte dell’Amministrazione comunale e dalle associazioni del territorio per questo importante ritorno di un appartenente della Famiglia Borbone delle Due Sicilie nella antica città di Porto Ercole oggi nota con Tropea.