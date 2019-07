La Cisal tuona contro la Regione: “Tutti i precari meritano rispetto, si tenga conto della professionalità”

“Nel bilancio di una legislatura politica, a nostro avviso, in Calabria, vanno inserite a pieno titolo la gestione delle emergenze occupazionali e la risoluzione dei problemi del precariato”. Ad affermarlo è il rappresentante della segreteria regionale della Cisal Gianluca Persico che spiega di non aver “mai pensato che fosse facile gestire tutto questo nella nostra regione e abbiamo cercato, attraverso un approccio costruttivo di fornire il nostro umile apporto ai vari tavoli dove siamo stati chiamati in funzione del nostro ruolo”.

“Stiamo attraversando – sostiene Persico – un momento decisamente critico e ne siamo pienamente consapevoli per le tante emergenze aperte ma non possiamo, assolutamente tacere, se su alcune vertenze, a causa di scelte per alcuni versi non condivisibili, vengono generate ‘guerre’ tra i poveri per valutazioni che non tengono conto della professionalità della storia personale dei lavoratori e soprattutto di tutte le sofferenze e gli abusi che in un ventennio passato a vari livelli per la Regione Calabria hanno generato profonda amarezza tra gli stessi lavoratori che auspicavano in un futuro sicuramente meno tortuoso nel momento i cui sono approdati alla stabilizzazione”. Il riferimento è ai lavoratori appartenenti al bacino della ex Legge regionale 28/2008 e 8/2010, inseriti nel “Programma di Stabilizzazione” in quanto tenuto conto che “lo scorso 31/12/2018 in base ai tavoli tecnici con le OO.SS. e all’accordo del 20/11/2018 si è proceduto alla sottoscrizione dei contratti a tempo indeterminato nei ruoli di Azienda Calabria Lavoro e, sulla base di un programma illustrato alle OO.SS. si doveva procedere ad una serie di passaggi fondamentali al fine di migliorare la condizione lavorativa di questi lavoratori, che ancora ad oggi sono a 18 ore”. “Basta guardare negli occhi queste persone – rileva Persico – e consultare il ‘certificato anagrafico dell’ex CPI’ per capire che forse, nonostante tutto, anche loro sono stati e rimangono risorse fondamentali per la Regione e per gli Enti utilizzatori, eppure soprattutto nei Dipartimenti e nei rispettivi Enti come Asp, pochi hanno redatto atti ufficiali che certificano la professionalità, il tempo, e soprattutto la dignità di queste persone. Come O.S. ci asteniamo volutamente dal fare paragoni o a lamentarci della diversità di trattamento che è stata utilizzata tra di loro e altre forme di precariato esistenti ed appartenenti al ‘Precariato Istituzionalizzato’ che da tempo si cerca di circoscrivere al fine di risolvere definitivamente tutte le partite aperte per ridare, come dovrebbe essere giusto, dignità a tutti i lavoratori”. “Lasituazione dei lavoratori di Calabria Lavoro – aggiunge – non può assolutamente essere messa in secondo piano, stiamo parlando di padri di famiglia e madri che garantiscono la sopravvivenza dei nuclei familiari solo ed esclusivamente con questo reddito, sognavano dopo tutte le sofferenze e le umiliazioni avute anche solo per rivendicare l’emissione di un Decreto di pagamento delle risorse con tutte le legislature che si sono susseguite. Forse bisognerebbe ripensare ad una nuova impostazione di Azienda Calabria Lavoro anche in funzione delle altre professionalità presenti in dotazione organica che ambiscono ad avere un percorso professionale che possa garantire tutti gli emolumenti contrattuali del salario accessorio al pari dei dipendenti pubblici insieme alla possibilità di poter aderire ad una mobilità prevista dal D.Lgs.165/2001. Tutto ciò al momento rimane irrealizzabile vista la natura dell’Ente. Riteniamo che sia inutile scrivere e richiedere ulteriori incontri perché ci rendiamo conto di quanto possa essere difficile anche solo rispondere non per mancanza di rispetto istituzionale nei confronti del sindacato ma per ovvie ragioni di contingenza legata alle tante situazioni aperte”.

La conclusione è rivolta al presidente della Regione Mario Oliverio: “il rispetto noi lo chiediamo per questi lavoratori e le loro famiglie che sono fortemente preoccupati per il loro futuro visto il bilancio della Regione e le crisi di alcuni Enti sub-regionali su cui per ovvie ragioni esiste una grandissima preoccupazione. Incontriamoci, probabilmente insieme alle altre OO.SS. possiamo suggerire qualche importante idea anche nell’ottica della razionalizzazione della spesa e del miglior utilizzo delle professionalità esistenti”.