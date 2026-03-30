La Ciclovia dei Parchi della Calabria conquista il pubblico internazionale alla Fiera del Cicloturismo di Padova

Il dipartimento Turismo della Regione Calabria, insieme alla Ciclovia dei Parchi della Calabria e agli operatori specializzati nel turismo su due ruote, è stata protagonista della Fiera del Cicloturismo che si è svolta a Padova dal 27 al 29 marzo.

Migliaia di appassionati hanno visitato lo stand calabrese, mostrando un forte interesse per le attività outdoor e per le esperienze di turismo lento. In particolare, numerosi visitatori hanno richiesto informazioni per organizzare un viaggio lungo la Ciclovia dei Parchi della Calabria, ormai riconosciuta come una delle eccellenze a livello nazionale e internazionale nel panorama cicloturistico.

Secondo i dati presentati da Komoot nel corso della manifestazione, la Ciclovia dei Parchi della Calabria risulta tra le destinazioni più ricercate a livello globale sulle piattaforme digitali dedicate al cicloturismo.

“La partecipazione alla Fiera del Cicloturismo di Padova- dichiara l’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese- conferma il grande lavoro che la Regione Calabria sta portando avanti per posizionarsi tra le principali destinazioni europee del turismo sostenibile e attivo.

La Ciclovia dei Parchi della Calabria rappresenta un’infrastruttura strategica su cui abbiamo investito con determinazione, grazie anche agli input del presidente Roberto Occhiuto, che ha creduto fin dall’inizio nel valore di questo progetto. I risultati che stiamo registrando, anche in termini di interesse internazionale, dimostrano che la direzione intrapresa è quella giusta: promuovere un turismo capace di valorizzare l’identità dei territori, sostenere le comunità locali e generare sviluppo duraturo”.

Il dirigente regionale del settore Tutela del patrimonio naturale – Parchi e aree naturali protette, Giovanni Aramini ricorda che “la Ciclovia dei Parchi della Calabria, che si sviluppa lungo 545 chilometri da Laino Borgo fino a Reggio Calabria, attraversando tre Parchi nazionali e un Parco regionale, si conferma sempre più strategica nelle rotte cicloturistiche europee: nel 2024 è infatti entrata ufficialmente a far parte dell’EuroVelo 7, la “Ciclovia del Sole” che collega Capo Nord a Malta. Un riconoscimento che ne rafforza ulteriormente la visibilità internazionale”.

Il cicloturismo rappresenta un asset strategico per la Calabria, in grado di favorire la destagionalizzazione e la delocalizzazione dei flussi turistici. La Ciclovia dei Parchi è infatti particolarmente frequentata nei mesi primaverili e autunnali, contribuendo a valorizzare le aree interne e montane della regione e a generare nuove opportunità di sviluppo economico per i territori meno interessati dal turismo tradizionale. Dopo la giornata inaugurale dedicata agli incontri B2B tra operatori, il weekend ha aperto le porte al grande pubblico di ciclisti e appassionati che sono sempre più numerosi anche quelli che scelgono la Calabria con un itinerario unico che consente di scoprire borghi autentici, comunità accoglienti, tradizioni radicate e un patrimonio enogastronomico di grande valore.