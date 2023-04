“La cattura di Michelangelo Raso in Calabria conferma capacità investigativa dove è più forte la criminalità organizzata”: il commento del ministro Piantedosi

“La cattura di Michelangelo Raso in Calabria conferma l’impegno e la capacità investigativa delle nostre Forze di polizia” ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi commentando l’operazione dell’Arma dei Carabinieri, coordinata dalla Procura di Reggio Calabria, che ha consentito di assicurare alla giustizia il criminale che – condannato per reati in materia di armi, rapina e ricettazione – era prima fuggito in Francia e aveva poi fatto rientro in Italia per cercare, anche grazie a una fitta rete di contatti, le risorse necessarie per proseguire la sua latitanza.

“Soddisfazione e apprezzamento per l’attività di contrasto alla illegalità portata avanti dall’Arma dei Carabinieri e da tutte le forze di polizia nei territori dove è più forte e invasiva la criminalità organizzata” ha proseguito il titolare del Viminale evidenziando che “questi interventi rafforzano la presenza dello Stato in contesti difficili, fornendo una risposta concreta alle comunità locali”.