La Calabria su Rai 1: stasera in prima serata a “Ballando con le Stelle”

La Calabria sarà presente nella prima serata del sabato di Rai 1, stasera a “Ballando con le Stelle” con una selezione video di immagini della regione. L’iniziativa è realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.

Al termine della sfida delle Stelle, andrà in onda il secondo appuntamento con “Ballando On The Road”. Protagoniste, la Calabria e le sue bellezze.

Si parte con la vista aerea del borgo di Badolato, con le immagini del Codex Purpureus Rossanensis, con l’opera di Umberto Boccioni alla Galleria nazionale di Cosenza.

A raccontare la Calabria sono anche gli scatti del Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium a Roccelletta di Borgia (Cz), del porticciolo di Catanzaro, della costa ionica nelle cui acque furono ritrovati i Bronzi di Riace, della statua della Minerva ad Arena dello Stretto (Rc), del teatro Cilea di Reggio Calabria. E ancora le immagini del Collezionista di Venti, opera di Edoardo Tresoldi a Pizzo Calabro (Vv), del tramonto sulla spiaggia di Palmi (Rc), di Arcomagno sulla costa tirrenica cosentina, del tramonto a Pietragrande (Cz).