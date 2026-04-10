La Calabria su Rai 1 racconta il suo modello di turismo sostenibile

Quarto appuntamento per scoprire la Calabria su “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”, della rubrica “Benessere e territorio”, in onda su Rai 1, sabato alle 11.25.



Elisa Silvestrin continua il suo tour in Calabria accompagnata stavolta dal pallavolista Valerio Vermiglio. Tappa nel catanzarese, dove Elisa e Valerio arrivano a Tiriolo, il borgo da cui è possibile ammirare contemporaneamente lo Ionio e il Tirreno.

Attraverso la rete di cammini e ciclovie dei Parchi della Calabria i protagonisti esplorano un territorio che unisce sport, mobilità sostenibile ed eccellenza gastronomica.

Lucia Talotta ha evidenziato il binomio tra olio DOP, turismo esperienziale e sana alimentazione.

Gli uliveti hanno fatto da cornice a un incontro emozionante: quello con Vincenza Petrini, campionessa paralimpica di tiro con l’arco.

La rubrica è realizzata da Regione Calabria, dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission nell’ambito della convenzione con Rai Com.