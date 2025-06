La Calabria si riconnette al Canada

Lamezia Terme si conferma punto di accesso privilegiato del Sud Italia verso il Canada. Grazie al volo diretto Lamezia Terme–Toronto operato da Air Transat, l’aeroporto calabrese rafforza il suo ruolo di ponte culturale con la numerosa comunità italo-canadese. Attivo da oltre vent’anni, questo collegamento aereo rappresenta un legame prezioso che unisce tradizioni, affetti e opportunità tra le due sponde dell’Atlantico.



Fino al 2 ottobre, ogni giovedì, moderni Airbus A330-200/300 garantiranno il collegamento settimanale con un servizio full-service – comprensivo di bagaglio e pasti – pensato per agevolare il rientro delle oltre due milioni di persone di origine calabrese residenti in Canada, soprattutto nelle aree di Montréal, Toronto e Vancouver.



Con circa 3000 posti disponibili per ogni volo, pari a oltre 12.000 posti tra andata e ritorno, la tratta ha registrato nelle ultime estati tassi di riempimento superiori all’85%, trasportando oltre 10.000 passeggeri nella sola stagione estiva 2024.

Per le famiglie calabresi emigrate oltreoceano, questo volo non è solo un mezzo di trasporto: è un legame vivo che custodisce il dialetto, rafforza le relazioni intergenerazionali e alimenta il senso di appartenenza culturale. Un’iniziativa estesa su base bi-settimanale e durante tutto l’anno permetterebbe di superare i limiti della stagionalità, favorendo flussi costanti e sostenendo il tessuto economico locale, dai tour operator alle strutture ricettive, fino alle iniziative culturali.

«Accogliamo con entusiasmo la ripartenza del collegamento diretto tra Lamezia e Toronto, unico volo intercontinentale dalla Calabria. Si tratta di una rotta che valorizza il nostro territorio, riconnettendolo direttamente al Nord America e offrendo ai calabresi e agli italo-canadesi una porta d’accesso privilegiata. È una connessione strategica che rafforza l’identità internazionale della nostra regione e testimonia la capacità del nostro sistema aeroportuale di rispondere a una domanda globale. Un’estensione del collegamento su base bi-settimanale per tutto l’anno permetterebbe di superare i limiti stagionali, distribuire i flussi in modo più equilibrato e sostenere concretamente operatori turistici, strutture ricettive e progetti culturali in una terra ancora tutta da scoprire», ha dichiarato Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL.

Air Transat, eletta Migliore Compagnia Aerea Viaggi Vacanze al Mondo ai Skytrax Awards 2024, conferma con la sua presenza su Lamezia Terme il ruolo strategico della Calabria nei collegamenti tra Italia e Canada.