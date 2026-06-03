La Calabria si promuove attraverso i sapori del territorio

Un momento di dialogo e approfondimento tra istituzioni, produttori, imprenditori e professionisti per raccontare l’evoluzione dell’enogastronomia calabrese. L’appuntamento è in programma domani, giovedì 4 giugno alle 19, in via Simonetta 9, a Cosenza.

Il talk, dal titolo “La Calabria straordinaria si racconta attraverso l’enogastronomia”, sarà moderato dal giornalista Vincenzo Alvaro.

Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Cosenza Franz Caruso e gli interventi, tra gli altri, di Fulvia Caligiuri, direttore generale dell’Arsac, Elisabetta Santoianni, presidente della commissione Agricoltura e foreste della Regione Calabria e Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura e alle risorse agroalimentari.

Il talk sarà preceduto dall’inaugurazione dell’enoteca immersiva VINAGGI, un’esperienza sensoriale pensata per appassionati del vino, professionisti del settore e buyer.

La struttura dispone di venticinquemila bottiglie tra vini, bollicine e distillati, 350 metri quadrati di area espositiva, cinque sommelier, tre postazioni multimediali per il collegamento con le cantine e trentadue erogatori Wineemotion dedicati alle degustazioni.