“La Calabria si conferma la regione in cui Forza Italia è più forte”: Mangialavori canta vittoria

“Gli italiani – è il commento di Giuseppe Mangialavori, Coordinatore regionale di Forza Italia – hanno consegnato un’ampia vittoria al centrodestra e bocciato amaramente le sedicenti forze progressiste.

Adesso l’imperativo categorico è formare un Governo stabile e in grado di affrontare da subito tutte le emergenze del Paese. Forza Italia ha dimostrato di essere ancora una forza centrale nel panorama politico nazionale. Il suo risultato, in Calabria, è stato a dir poco straordinario: il 16% è la percentuale più alta in Italia, il doppio della media nazionale. La Calabria si conferma come la regione più azzurra del Paese e, da coordinatore regionale, non posso non esserne orgoglioso. Ringrazio gli elettori calabresi che hanno premiato la nostra proposta politica. Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi, per l’apporto che, ancora una volta, ha saputo dare a questa campagna elettorale. E ringrazio il governatore Roberto Occhiuto, la cui leadership ha contribuito in modo decisivo al nostro successo. Avere governi di centrodestra a Roma e a Catanzaro non potrà che avere effetti benefici per la Calabria. Sono sicuro che, da oggi, sia iniziata una nuova storia per la nostra regione e per il Paese”.

Così il coordinatore regionale di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.