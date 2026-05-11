La Calabria protagonista anche del Giro d’Italia Next Gen, presentate in Cittadella le tappe del prossimo mese di giugno

La Calabria protagonista della grande ri-partenza del Giro d’Italia e del Giro d’Italia Next Gen. Sono state presentate oggi, nella sede della Cittadella Regionale di Catanzaro, la grande ri-partenza del Giro d’Italia dalla Calabria e, in particolare, il Giro Next Gen 2026, la corsa dedicata ai talenti Under 23 del ciclismo mondiale che prenderà il via il prossimo 14 giugno da Reggio Calabria e si concluderà il 21 giugno a L’Aquila.

La Calabria, già protagonista al Giro d’Italia dei professionisti con la quarta tappa, Catanzaro-Cosenza, la prima dopo la Grande partenza in terra bulgara, e con la partenza della quinta tappa Praia a Mare-Potenza, ospiterà le prime due frazioni del Giro Next Gen e la partenza della terza, con la corsa che attraverserà tutte e cinque le province della Regione.

All’incontro con la stampa sono intervenuti il vice presidente della Regione Calabria, Filippo Mancuso, l’assessore regionale all’Istruzione, allo Sport e alle Politiche per i giovani, Eulalia Micheli, l’amministratore delegato e direttore generale di RCS Sports & Events Paolo Bellino, la Project manager di RCS Sports & Events, Giusy Virelli, il dirigente generale del dipartimento regionale al Turismo, Cultura e Identità territoriale, Roberto Cosentino.

“Siamo felici e onorati di ospitare due delle manifestazioni ciclistiche più importanti del mondo. La Regione – ha affermato il vice presidente Mancuso – ha sostenuto l’evento confermando la strategia per il rafforzamento del marketing territoriale. Queste occasioni serviranno per mostrare le nostre peculiarità e il fatto che la Regione è pronta per ospitare eventi di tale portata internazionale. Attraverso il Giro d’Italia avremo l’opportunità di promuovere il nostro territorio, l’enogastronomia, la nostra cultura, con ricadute economiche e occupazionali soprattutto per i nostri giovani”.

Per l?assessore Micheli “Il Giro Next Gen rappresenta per la Calabria un grande motivo di orgoglio e un’importante occasione di promozione internazionale. Dal 14 al 21 giugno le strade calabresi ospiteranno i migliori talenti Under 23 del ciclismo mondiale, in un evento che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio. La manifestazione, sostenuta insieme a RCS Sport e alla Federazione Ciclistica Italiana, sarà anche un’opportunità per trasmettere ai giovani i valori educativi del ciclismo e per mostrare al mondo una Calabria dinamica, accogliente e capace di ospitare grandi eventi internazionali”.

Paolo Bellino ha parlato di un legame tra il Giro d’Italia e la Calabria che si rinnova e si rafforza non solo con il Giro d’Italia dei grandi, ma anche attraverso il Giro Next Gen, una manifestazione che rappresenta il futuro del nostro sport e dei suoi protagonisti. La Grande partenza in Calabria, con tutte e cinque le province attraversate, servirà anche a valorizzare un territorio che ha sempre mostrato un’accoglienza straordinaria nei confronti della Corsa Rosa. Voglio ringraziare personalmente il presidente della Regione, Roberto Occhiuto e la tutta la Giunta regionale, che ci hanno dimostrato come la Calabria, riprendendo il claim turistico, sia davvero straordinaria. Ci attendiamo questo calore e questa passione lungo tutto questo viaggio nel Centro Sud, che per il primo anno, da quando lo organizziamo noi, è coinvolto direttamente nel percorso.

L’assessore al Turismo, Lavoro e Sviluppo economico della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, ha fatto pervenire un suo saluto mettendo in evidenza il ritorno del Giro d’Italia in Calabria che rappresenta il risultato di un importante lavoro istituzionale e della volontà della Regione di utilizzare un evento sportivo di rilevanza mondiale per promuovere il territorio. La Calabria ospiterà la 4ª tappa del Giro d’Italia 2026, prima tappa italiana della Grande Ri-Partenza, ottenendo una vetrina internazionale capace di raggiungere milioni di persone in oltre 200 Paesi. L’evento rappresenta un’opportunità strategica per valorizzare, tappa dopo tappa, paesaggi, cultura e tradizioni calabresi, generando al tempo stesso ricadute economiche e turistiche significative. L’iniziativa rientra nella strategia regionale di promozione turistica legata al brand Calabria Straordinaria, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività della regione attraverso grandi eventi sportivi internazionali”.

Per Giusy Virelli “Il Giro Next Gen 2026 offrirà un percorso completo che si annuncia molto spettacolare, in linea con quelli degli ultimi anni. La prima metà è molto variegata, con frazioni per velocisti e un primo test per gli uomini di classifica nella terza tappa. Il finale invece sarà tutto incentrato sulla lotta per la classifica generale. Crediamo che questo percorso possa rappresentare un banco di prova ideale per i campioni di domani e ringraziamo le regioni e i territori che hanno accettato di ospitare l’evento, portandolo dopo tanti anni nel Centro Sud”.

Sono intervenuti in video conferenza, il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni, il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo con delega al Turismo, Daniele D’Amario, il ciclista Paul Magnier vincitore della prima e terza tappa del 109° Giro d?Italia che domani ripartirà da Catanzaro.

Cordiano Dagnoni: “La Federazione saluta con estremo piacere questa nuova edizione del Giro Next Gen, che si snoderà completamente nel Centro-Sud. Una scelta che ha un profondo valore tecnico e, soprattutto, culturale. Il nostro movimento sportivo non può prescindere dal Sud per il contributo di passione e numeri che questo è in grado di assicurare. Da tempo la Federazione guarda con attenzione all’attività di regioni che storicamente hanno contribuito con campioni e manifestazioni di alto livello, sia a livello giovanile sia assoluto. Mi auguro che gli ottimi risultati fatti registrare in queste settimane dai nostri giovani possano trovare continuità proprio al Giro Next Gen e che si possa finalmente tornare a salutare un vincitore italiano, a distanza ormai di 15 anni dall’ultimo successo”.

Paul Magnier: “Ho bellissimi ricordi del Giro Next Gen, e devo dire che nel 2024 l’inizio fu molto simile a quello del Giro d’Italia di quest’anno. Due vittorie di tappa e la Maglia Rosa, con la leadership nella classifica a punti, un avvio molto simile che mi fa ben sperare anche per le prossime tappe. Io cerco sempre di migliorare, e corse come il Giro Next Gen sono state utilissime nel mio percorso formativo”.

Hanno concluso l’incontro con la stampa i ciclisti Gianni Bugno e Sonny Colbrelli.

“Sono molto legato al Sud -ha dichiarato Bugno -. Il Giro che ho vinto nel 1990 è partito da Bari e da lì è iniziata la mia cavalcata Rosa. Il percorso mi sembra impegnativo e sono certo che chi si metterà in evidenza riuscirà a farlo anche al Giro dei grandi”.

“Ho partecipato al Giro Next Gen e – ha raccontato Colbrelli -, rispetto a quando correvo io, ora è molto più breve il passo tra vincere gli Under 23 e vincere tra i grandi. Paul Magnier è la perfetta dimostrazione di questo cambiamento. Il percorso è molto equilibrato, favorevole ai velocisti nella prima parte e molto duro e selettivo nella seconda. Ne vedremo delle belle”.

L’iniziativa è stata coordinata dallo speaker del Giro, Paolo Mei.