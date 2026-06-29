La Calabria ponte tra Europa e Asia: nasce il tavolo permanente con Hong Kong per attrarre investimenti e aprire nuovi mercati

La Regione Calabria rafforza la propria proiezione internazionale e punta al dialogo con i mercati asiatici: con questo obiettivo, è stato aperto, questo pomeriggio, presso la Sala riunioni della Cittadella regionale, il tavolo istituzionale permanente tra la Regione Calabria e la delegazione governativa di Hong Kong, primo passo di un percorso di cooperazione destinato a consolidarsi nel tempo e ad aprire nuove opportunità per il sistema produttivo, il turismo, la ricerca, l’innovazione e gli investimenti.

L’iniziativa, promossa dall’assessore alla Cooperazione internazionale Antonio Montuoro, d’intesa con gli assessori Giovanni Calabrese (Turismo, Lavoro e Sviluppo economico) e Gianluca Gallo (Agricoltura e Promozione delle fiere nazionali e internazionali), si inserisce nella strategia del presidente Roberto Occhiuto e del governo regionale volta a rafforzare il posizionamento della Calabria nello scenario internazionale, favorendo l’internazionalizzazione delle imprese, l’attrazione di investimenti e la costruzione di partnership istituzionali di lungo periodo.

Alla riunione hanno preso parte, oltre alla delegazione governativa di Hong Kong, Luciano Vigna, Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Calabria, Fabrizio Della Bina, presidente dell’Istituto per la cooperazione economica internazionale e i problemi di sviluppo (Iceps), Francesca Alicata, responsabile Relazioni esterne Simest, Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria, Pietro Falbo, presidente di Unioncamere Calabria, Giovanni Cuda, rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Fabio Bruno, Prorettore dell’Università della Calabria, e una delegazione di imprese regionali operanti nei principali comparti produttivi che hanno avuto un momento di confronto con operatori asiatici a conclusione del tavolo istituzionale.

La delegazione di Hong Kong era composta: Chris Lo, Regional Director Europe, Central Asia and Israel, Gianluca Mirante, Director Italy, Cyprus, Greece and Malta dell’Hong Kong Trade Development Council Shirley Yung, Special Representative for Hong Kong Economic and Trade Affairs to the European Union; Fiona Li, Deputy Representative; Mark Neirynck, Public Relations Officer.

Aprendo i lavori, l’assessore Antonio Montuoro ha sottolineato l’importanza della condivisione di un nuovo metodo, che supera la logica degli incontri sporadici per costruire relazioni continuative tra istituzioni, imprese e università. “Per troppo tempo – ha spiegato Montuoro – la cooperazione internazionale è stata considerata come iniziative episodiche. Invece noi stiamo puntando molto sulla cooperazione e soprattutto stiamo cercando di creare nuove opportunità per il nostro territorio”.

La scelta di Hong Kong risponde a una precisa strategia di apertura verso uno dei principali hub finanziari e commerciali dell’Asia, porta di accesso privilegiata ai mercati asiatici e internazionali. La Regione intende sviluppare collaborazioni nei comparti dell’agroalimentare, della manifattura, del turismo, dell’innovazione tecnologica, dell’economia del mare e della ricerca universitaria, valorizzando anche il ruolo della Calabria quale naturale piattaforma logistica tra Mediterraneo, Europa e Asia, grazie al sistema portuale e alle infrastrutture in fase di sviluppo.

“Oggi – ha ribadito l’assessore Montuoro – abbiamo una delegazione di imprenditori che rappresentano diversi settori strategici e possono attrarre nuovi investimenti, grazie anche al coinvolgimento del sistema universitario e del mondo produttivo”. “È l’inizio di un dialogo costante e costruttivo – ha concluso Montuoro – la Calabria è un interlocutore serio e pronto ad avere degli interlocutori importanti come il Governo di Hong Kong, ma soprattutto la cooperazione internazionale è uno dei settori strategici sui quali investiremo”.

L’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, ha evidenziato come l’iniziativa si inserisca in un percorso già avviato di rafforzamento della presenza della Calabria sui mercati internazionali: “La Regione Calabria sta allargando la propria visione e i propri interessi anche per cercare di continuare a operare bene. Abbiamo ottimi risultati per l’export, come abbiamo visto anche dai dati della Banca d’Italia: cresce l’export, cresce il turismo, cresce il lavoro”.

“Oggi la Regione Calabria – ha rimarcato Calabrese – si pone in modo completamente diverso anche sul mercato estero. Sull’export registriamo un aumento percentuale molto elevato: significa che le aziende calabresi hanno una competitività molto importante sui mercati internazionali. Questo grazie alle politiche che, come governo regionale, abbiamo messo in campo in questi anni e che oggi portano a risultati assolutamente positivi. Continuiamo questo percorso: oggi c’è un’attenzione e una credibilità da parte dell’esterno completamente diverse rispetto al passato”.

Sul versante agroalimentare, l’assessore Gianluca Gallo ha rimarcato l’importanza di aprire nuovi sbocchi commerciali per le produzioni calabresi: “È molto importante che vengano esplorati mercati che finora i nostri produttori, i nostri agricoltori e i nostri trasformatori non hanno ancora raggiunto. Credo che si tratti di mercati interessanti, soprattutto ad alta capacità di spesa – ha dichiarato Gianluca Gallo – che possano apprezzare la qualità delle nostre produzioni e delle nostre trasformazioni. Questa iniziativa può rappresentare un’opportunità di grande interesse, soprattutto in prospettiva.

“Siamo alla ricerca di mercati – ha spiegato – che possano essere remunerativi per i nostri produttori e che consentano di riposizionare verso l’alto il valore delle nostre produzioni e delle nostre trasformazioni. Per quanto riguarda i prodotti di punta, sicuramente il comparto olivicolo, con la produzione di olio di qualità, così come il comparto vitivinicolo. Ma io penso che anche l’intero settore agroalimentare possa dire autorevolmente la sua e trovare importanti opportunità”.

A confermare l’interesse di Hong Kong verso la Calabria è stato Chris Lo, Regional Director Europe, Central Asia and Israel, che ha sottolineato come questa rappresenti la prima missione istituzionale nella regione per comprendere le esigenze delle imprese locali: “È la prima volta che veniamo in Calabria per comprendere le esigenze delle aziende locali, soprattutto quelle che intendono esportare i propri prodotti. Esistono ottime opportunità nei mercati asiatici attraverso l’hub di Hong Kong e noi siamo qui proprio per facilitare questo processo”.

“Ci sono concrete possibilità di sviluppo – ha proseguito Chris Lo – grazie al coinvolgimento di investitori che possono aiutare a guidare le aziende calabresi nell’ingresso nel mercato asiatico, che da questo punto di vista non è certamente semplice. Parliamo quindi sia di investimenti sia della creazione di partnership per favorire l’accesso a questi mercati”.

“C’è un altro aspetto molto interessante – ha concluso il rappresentante governativo di Hong Kong -che sta emergendo in Asia: quello dell’innovazione. È un ambito che possiamo esplorare insieme alla Calabria, coinvolgendo startup, università e anche piccole e medie imprese interessate a sviluppare partnership nel settore dell’innovazione. L’obiettivo è costruire partnership, mai rapporti in cui una parte prevalga sull’altra”.