La Calabria partecipa con entusiasmo e sensibilità alla Settimana Verde di Ambiente Mare Italia

La Settimana Verde di Ambiente Mare Italia – AMI ETS, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE e dalla Commissione europea – Rappresentanza in Italia, si terrà tra il 15 e

il 23 aprile, subito dopo la Festa nazionale del Mare (11 aprile) e in occasione della Giornata Mondiale della Terra (22 aprile), e celebrerà la Natura e l’impegno di ognuno di noi in favore del rispetto dell’ambiente e della biodiversità.



Con la Settimana Verde, Ambiente Mare Italia si propone di realizzare un contenitore di iniziative locali e nazionali, tutte rivolte alla crescita di una cultura dell’impegno personale e collettivo in favore della tutela del nostro Pianeta. Dal 15 al 23 aprile tutta l’Italia si colorerà di verde per celebrare e proteggere la Terra.

“La Calabria partecipa con grande entusiasmo e sensibilità alla Settimana Verde di Ambiente Mare Italia – commenta Francesca Rogolino, Referente della Calabria di Ambiente Mare Italia -. Il 15 aprile partiremo da Reggio Calabria dove i volontari di Ambiente Mare Italia – AMI in collaborazione con la PGS, Polisportive Giovanili Salesiane di Reggio Calabria e il Comitato di quartiere Ferrovieri Pescatori effettueranno un’iniziativa di monitoraggio e pulizia del Parco Lineare Sud. A seguire nel pomeriggio si terrà, nell’ambito della Festa di Quartiere 2023 del Rione Ferrovieri – Pescatori, il mercatino del riuso. E non finisce qui.

A Reggio Calabria dal 17 al 23 aprile sarà allestito un punto informativo sulle buone pratiche, presso Corso Garibaldi, rivolto alla cittadinanza. L’iniziativa vedrà il coinvolgimento e la collaborazione della PGS, Polisportive Giovanili Salesiane di Reggio Calabria. La Settimana Verde di AMI Reggio Calabria si chiuderà il 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, con la pulizia di un tratto di costa di Villa San Giovanni in collaborazione con il Centro Commerciale Perla dello Stretto e con il patrocinio del Comune di Villa San Giovanni e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Altre iniziative si terranno in tutta la regione, tra queste: Soverato, in provincia di Catanzaro, dove il 21 aprile si terrà, in collaborazione con FIDAPA BPW ITALY, sezione di Soverato, un incontro di sensibilizzazione con le scuole per la sensibilizzazione sulla carenza idrica. Il 20 aprile nel tratto di mare antistante Reggio Calabria, AMI realizzerà un monitoraggio dei fondali marini, con la rimozione di materiali inquinanti. L’iniziativa è resa possibile grazie all’impegno dell’Istruttore

subacqueo Girolamo Romeo e dei suoi allievi.

E per finire, Tropea, in provincia di Vibo Valentia, dove il 23 aprile, in collaborazione con dieci sezioni della Calabria tirrenica di FIDAPA BPW Italy e la Lega Navale di Tropea e di Palmi, si svolgerà la Veleggiata per il Pianeta con partenza del porticciolo di Tropea, iniziativa di sensibilizzazione e divulgazione sul fragile equilibrio del nostro mare.

Il tema di quest’anno della Settimana Verde di Ambiente Mare Italia è “La Terra. La nostra casa. Proteggiamola”, che non vuole rappresentare solo uno slogan, ma un richiamo alla responsabilità di ognuno di noi. Proteggere la Terra significa essere cittadini più attenti, consumatori più consapevoli, uomini che chiedono a gran voce una drastica riduzione dell’impatto antropico sugli equilibri sempre più

fragili della “nostra casa Terra”.

Parteciperanno alle iniziative di AMI in tutta Italia oltre 10mila cittadini tra volontari, divulgatori scientifici, aderenti, spettatori e studenti, 500 organizzazioni tra Enti di ricerca e universitari, Parchi regionali, Aree marine Protette, Istituzioni locali, circoli sportivi, associazioni, scuole e aziende, 40 delegazioni territoriali di AMI. Tutti organizzeranno in 12 regioni italiane 100 iniziative di intervento ambientale, pulizia dei parchi cittadini, piantumazione di alberi, monitoraggio degli ecosistemi marini, spettacoli teatrali

e musicali, punti informativi, presentazione di libri, mostre, eventi sportivi e giornate di educazione e sensibilizzazione ambientale in favore di studenti di ogni fascia di età.

“Io ci sono. Tu ci sei? E’ la domanda che Ambiente Mare Italia rivolge ancora una volta ai cittadini in occasione della Settimana Verde – interviene e conclude Alessandro Botti, presidente di Ambiente Mare Italia -. La partecipazione e il coinvolgimento in azioni concrete in favore della nostra Madre Terra costituisce il miglior monito ai Governi e agli Organismi internazionali affinché adottino concrete e urgenti iniziative di tutela ecologica”. Tutte le iniziative della Settimana Verde sono consultabili al link

https://ambientemareitalia.org/eventi/