La Calabria entra nel Programma Grecia-Italia 2021–2027

La Regione Calabria entra ufficialmente tra i territori eleggibili del Programma di Cooperazione Interreg Grecia-Italia 2021–2027, aprendo nuove e concrete opportunità di finanziamento per enti pubblici, organismi di diritto pubblico e soggetti qualificati del territorio. Un passaggio strategico che rafforza il posizionamento della Calabria nello spazio euro-mediterraneo e consolida la cooperazione territoriale come asse strutturale delle politiche regionali di sviluppo.

L’inclusione della Calabria nel Programma consente l’accesso a tre call, per una dotazione complessiva superiore ai 12 milioni di euro, destinate a sostenere interventi nei principali ambiti di intervento: rafforzamento dell’imprenditorialità, contrasto e adattamento al cambiamento climatico, miglioramento dei modelli di governance e della capacità amministrativa. Il cofinanziamento dei progetti è previsto per il 75% a valere su fondi europei e per il 25% su risorse nazionali.

La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata al 2 marzo.

“Non siamo qui per rincorrere un’emergenza o per rispondere a una crisi, ma per costruire una visione strategica di lungo periodo”, dichiara il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “La Calabria, da sempre crocevia di culture e civiltà, oggi ha l’occasione di rafforzare il proprio ruolo nello spazio euro-mediterraneo, valorizzando relazioni storiche, economiche e sociali che ci legano in modo naturale a questi territori. La partecipazione ai programmi di cooperazione rappresenta un segnale concreto di responsabilità istituzionale e un’opportunità reale per attivare progettualità condivise, capaci di incidere sullo sviluppo, sull’innovazione e sulla competitività dei territori”.

“La scelta di puntare sulla cooperazione – ha dichiarato l’assessore alla Cooperazione, Antonio Montuoro – è una decisione naturale e pienamente condivisa con il presidente Occhiuto, che ha voluto riconoscerne la centralità istituendo un assessorato ad hoc. La cooperazione territoriale è una leva strategica per rafforzare la coesione tra comunità, istituzioni e sistemi produttivi, valorizzando le specificità locali e promuovendo uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Non si tratta di un ambito accessorio, ma di una direttrice strutturale dell’azione regionale. È su questa visione che stiamo lavorando a una serie di progetti e iniziative già in fase di costruzione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della Calabria nei programmi europei e mediterranei e di generare ricadute concrete per i territori”.

“L’obiettivo è ampliare in modo strutturato la platea dei soggetti calabresi potenzialmente interessati ai programmi di cooperazione”, ha evidenziato Raffaele Rio, dirigente generale del Dipartimento Asset strategici, Attrazione degli investimenti e Saperi. “In questa direzione – ha aggiunto – è stata attivata una rete territoriale dedicata, articolata in uno sportello informativo a Catanzaro, a servizio anche della provincia di Crotone, e in due infopoint operativi a Reggio Calabria e a Cosenza, con funzioni di orientamento e supporto metodologico alla fase di ideazione progettuale”.

“Siamo molto soddisfatti – ha commentato Eva Karagianni, Autorità di Gestione del Programma Interreg Grecia-Italia 2021–2027 – della partecipazione della Regione Calabria e del forte interesse manifestato dai potenziali beneficiari calabresi. Un segnale chiaro che conferma l’attenzione verso il Programma e verso le opportunità di finanziamento offerte, nonché la volontà dei territori di impegnarsi attivamente nella costruzione di progettualità condivise nell’ambito della cooperazione transfrontaliera”. Il Programma Grecia-Italia 2021-2027 rappresenta un’opportunità strategica per i territori calabresi, chiamati a cogliere una nuova fase della cooperazione territoriale europea fondata su integrazione, qualità progettuale e sviluppo sostenibile.