La Calabria è Zona Rossa (TUTTI I DETTAGLI DEL DPCM)

E’ stato deciso ufficialmente che la Calabria, al pari di Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, rientri nella cosiddetta “zona rossa”, con l’obiettivo di fronteggiare le conseguenze epidemiologiche prodotte dalla Covid-19, la malattia causata dal Sars-Cov2.

La disposizione è stata sottoscritta dal ministro della Salute Roberto Speranza e resa nota da Giuseppe Conte che, in questi minuti, sta illustrando i contenuti del DPCM appena varato nel corso di un incontro con i giornalisti. “La situazione è critica. L’Rt è aumentato sino a 1,7 in una media nazionale. Sale il numero degli asintomatici, diminuisce il numero che vanno in terapia intensiva, ma i numeri complessivi sono in costante aumento”, sono state le parole del Premier. “Molte Regioni -ha avvertito – potrebbero superare la soglia critica delle terapie intensive nelle prossime settimane. Dobbiamo rallentare la diffusione del virus, in attesa del vaccino”. Tre sono le colorazioni che indicano il differente livello di rischio: gialla, arancione e rossa. Sono stati presi in considerazione 21 diversi criteri, comprendenti, tra l’altro, la quantità delle persone asintomatiche, di quelle ricoverate, i focolai nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, il tasso di esiti positivi dei tamponi effettuati, l’arco temporale fra avvisaglie della malattia e diagnosi, l’incidenza dei centri di diffusione, il numero di posti letti occupati in rapporto alla utilizzabilità complessiva. “Questo piano – ha sottolineato il Capo del Governo – è la nostra bussola”. I provvedimenti avranno validità a far data da venerdì al fine di concedere un “tempo congruo per organizzare le proprie attività”. Questo, nel dettaglio, ciò che prevede l’inserimento della nostra regione fra quelle definite “Zone Rosse”, dunque comprese nello scenario più critico, quello 4:

Vietata la mobilità interna. E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Negozi: sono sospese le attività commerciali al dettaglio, a parte i negozi di generi alimentari, generi di prima necessità e altre categorie merceologiche: restano aperte le librerie, i fiorai, i negozi di biciclette, commercio di autoveicoli e motocicli, commercio al dettaglio di giochi e giocattoli, negozi di materiale per ottica e fotografia.

Chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Restano aperti i parrucchieri e barbieri, lavanderie e servizi di pompe funebri. Stop invece ai centri estetici in caso di “zona rossa”.

Bar, ristoranti e locali sempre chiusi. Consentito solo domicilio e asporto. Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono chiusi anche prima delle 18: sono possibili solo la consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto, col divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperte le mense e i catering continuativi su base contrattuale (a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida anti contagio), e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Attività motoria vicino alla propria abitazione. Restano chiuse palestre, piscine, centri termali e centri benessere, ed è sospesa anche l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolta all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati. Sono sospesi anche tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sarà consentito svolgere attività motoria individualmente vicino alla propria abitazione, purché nel rispetto di un metro di distanza dalle altre persone e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Lo svolgimento di attività sportiva è consentito esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Scuola in presenza solo fino alla prima media. La didattica a distanza si allarga anche agli ultimi due anni delle scuole medie. La frequenza sarà riservata ai servizi educativi per l’infanzia e fino al primo anno della scuola secondaria di primo grado. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per attività in laboratorio o per alunni disabili o con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Lavoro e formazione.

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I Corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Le misure per le zone rosse varranno almeno per 15 giorni. Il ministro della Salute con frequenza settimanale verificherà il permanere di una regione nella fascia più elevata di rischio o il suo “passaggio” a una fascia di rischio inferiore.