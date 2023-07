La Calabria dimenticata e l’orgoglio ferito: lettera aperta al Presidente Giorgia Meloni

Proponiamo di seguito la lettera aperta di Antonio Franzè al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni:

di Antonio Franzè – Egregio Presidente,

con sentimento di profondo rammarico Le rappresento quanto segue:

l’umiliazione che subiamo oramai quotidianamente, per la sola colpa di essere nati in queste plaghe internate ed emarginate dal resto della società civile, ha raggiunto limiti ancora inesplorati. Col passare inesorabile del tempo, si sta trasformando una fetta di paradiso, tanto decantato da storici, letterati e poeti, in un vero e proprio inferno, per coloro che ancora, coraggiosamente, come noi, vi risiedono. L’essenza stessa dello Stato, che trova la sua ragion d’essere nel bisogno primario dei cittadini di curare meglio i propri interessi primari, qui da noi, oramai, non si avverte più. Non trova più alcuna giustificazione il rispetto di quel contratto sinallagmatico che, in quanto cittadini, abbiamo sottoscritto col nostro Stato, se la contropartita, alla limitazione della nostra libertà naturale, alla nostra volontaria e consapevole sottomissione al potere governativo, è il nulla!

Il mio non vuole essere più, soltanto, un libero sfogo contro l’apatia endemica, l’insofferenza diffusa, il completo oblio, quanto meno nei nostri confronti, da parte delle pubbliche istituzioni, oramai ridotte a fredde e macchinose strutture centralizzate, prive di anima e sensibilità civile, senza più alcuna ramificazione funzionale sul territorio; ma un richiamo alla civiltà, volto ad attirare finalmente l’attenzione di questo fantomatico Stato, che esiste per tutti, anche per gli stranieri, eccetto che per noi; e ciò, si badi bene, non per conseguire dei piccoli contentini provvisori, come si fa con i mendicanti, dei semplici palliativi occasionali, che sono entrati, oramai, a pieno diritto, nel modus operandi dei nostri “scaltri” politici; bensì per ottenere finalmente quel doveroso e completo riconoscimento giuridico che, in quanto cittadini italiani, meritiamo e pretendiamo.

Non è possibile più stare a guardare, mentre i nostri figli emigrano in cerca di lavoro, un’emorragia demografica che nessuno ha mai cercato concretamente di arrestare; non ci interessano i finanziamenti a pioggia a favore delle imprese, se poi non abbiamo strade decenti su cui far viaggiare i nostri mezzi, ferrovie adeguate al trasporto dei nostri prodotti. Non pretendiamo che lo Stato ci assuma direttamente o mantenga le nostre famiglie, ma che almeno ci fornisca gli strumenti necessari per poter essere concorrenziali con le altre realtà del paese, e parlo di strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti e servizi pubblici efficienti. Infrastrutture indispensabili per una regione come la nostra a forte vocazione turistica, che nonostante le sue potenzialità indiscusse, dal punto di vista paesaggistico, naturalistico ed enogastronomico, non riesce ad esplodere proprio per i troppi disaggi dovuti principalmente alla inadeguatezza delle nostre vie di comunicazione, troppo obsolete e trascurate, ed all’accentramento della pubblica amministrazione che ha portato allo smantellamento di uffici importanti soprattutto nelle zone periferiche e montane, con conseguente penalizzazione per gli utenti nel campo dei pubblici servizi, anche importanti come quelli scolastici e sanitari.

Non è più possibile stare a guardare, mentre i nostri figli continuano a morire su strade non a norma, nell’assordante silenzio delle autorità preposte, sempre attente e pronte ad intervenire se violi accidentalmente un comma di legge, ma del tutto remissive quando si tratta di richiamare gli organi pubblici al rispetto dei propri obblighi, come appunto la manutenzione delle vie di comunicazione, la

puntualità e la correttezza nell’erogazione dei pubblici servizi.

È ora che emerga finalmente dall’oblio quell’orgoglio e quella fierezza che per millenni ha

contraddistinto la nostra gente, una gente umile sì, ma al tempo stesso forte e generosa, che ha saputo cullare nel suo grembo la più alta espressione della cultura e della civiltà di tutti i tempi; che ha contribuito, col sudore e con il sangue, a costruire questa nazione; che non ha mai abbassato il capo per chiedere supinamente, prostrandosi ai piedi di alcuno, ma ha sempre orgogliosamente dato ed in ogni parte del mondo, dove la sorte l’ha spinta, raminga, ha sempre saputo distinguersi, facendosi apprezzare e dispensando altrove i benefici delle proprie straordinarie capacità.

Ci sentiamo cittadini italiani, dunque, a pieno titolo, non per gentile concessione di qualche Presidente generoso, ma per ovvie ragioni di diritto e di merito, e siamo perciò stufi di essere trattati solo come portatori sani di voti ed essere ricordati solo in occasione elettorale, quando, e solo quando, la nostra opinione ed il nostro voto sembrano contare qualcosa.

La nostra dignità non ha prezzo e non siamo più disposti a mutilarla, scendendo a compromessi col politico locale, che, a volte, è riuscito ad ammorbidirci, facendoci promesse ed assumendo impegni, salvo poi disattenderli puntualmente, una volta rieletto.

Ci troviamo oramai di fronte ad un Parlamento, che non è più espressione del popolo sovrano, bensì della politica e dei partiti, i cui interessi, se è vero come è vero, che sono meno del quaranta per cento coloro che vanno ancora a votare, non coincidono di certo con quelli della popolazione reale.

Dov’è dunque la democrazia, se oggi a determinare le sorti del paese è solo un’esigua parte della popolazione, nettamente minoritaria. Quale valore ha il diritto al voto, conquistato con la lotta e con il sangue dei nostri padri, se, oggi, i governi vengono determinati dalle segreterie dei partiti, anziché da legittime elezioni, e le urne vengono disertate proprio da quelle larghe e basse classi sociali che, pur essendo maggioranza nel paese ed esprimendone quindi i bisogni reali, pur avendo finalmente conquistato questo sacrosanto diritto di voto, oggi non si riconoscono più in nessuno organo rappresentativo.

Di fronte alle laute prebende riservate ai politici di professione, quale importanza possono rivestire le esigenze primarie della gente comune; si tratta solo di piccoli fastidi quotidiani che occorre tamponare alla meno peggio, solo per poter mantenere quella fiducia che consente loro di rimanere stabilmente seduti sulla comoda poltrona del potere.

Oggi la politica viene intesa solo come potere finalizzato a sé stesso, non più come spirito di servizio e sacrificio, ed in questa logica, che ha determinato una progressiva e consapevole disaffezione della gente comune dal mondo politico, pensare di trovare ancora un referente serio disposto a sacrificare risorse personali e privilegi radicati pur di dedicarsi alla risoluzione dei reali problemi che il territorio esprime … è mera utopia. Pensare ancora di chiedere al potere costituito di riformare sé stesso nell’interesse della collettività e delle sue esigenze . . . è pura illusione.

Ci fa rabbia sapere che viviamo in una realtà dalle potenzialità di sviluppo zootecnico ed agro- turistico esplosive; basterebbe un serio programma di intervento sul piano infrastrutturale per far decollare un territorio fantastico, dalle risorse smisurate e dalle bellezze sconfinate, ma evidentemente ci sono forti contro-interessi che giustificano l’inerzia.

Il nostro territorio è ormai vecchio ed abbandonato: vecchio perché abitato da vecchi e costellato da abitazioni vecchie e spesso pericolanti. La forza giovane della popolazione con la sua vitalità e la sua intelligenza è andata ad arricchire l’economia e la cultura di altri paesi, paesi dove ci sono condizioni ideali per una migliore realizzazione personale. Rimangono qui solo i bambini, che sono la nostra speranza, gli anziani, che sono la nostra memoria, ed un gruppo di giovani, che qualcuno ha definito “cristi di carne”, i quali, vista la totale mancanza di lavoro, vivono di illusioni e rassegnazione, coltivando quotidianamente l’arte dell’arrangiarsi e cercando di strappare allo Stato “brandelli di speranza”, misere oblazioni che lo Stato avaramente, ma molto sapientemente, dispensa loro, sottoforma di “progetti ricatto” come: L.S.U. – L.P.U. – REDDITO MINIMO D’INSERIMENTO – FONDO GLOBALE PER L’OCCUPAZIONE – REDDITO DI CITTADINANZA ecc. ecc. ecc., una minestra scaldata e riscaldata in cambio del loro silenzio e della loro sottomissione, ma a costo del sacrificio della loro dignità e della loro stessa vita.

Accanto a questa prima forma di generale emarginazione, noi residenti di periferia, siamo costretti a subirne un’altra più penosa, per il semplice fatto di abitare in zone lontane dai centri capoluogo e per di più in montagna; una guerra tra poveri, insomma, centri contro hinterland, marinate contro zone montane, i cui effetti si ripercuotono sulla nostra pelle in termini di inefficienza di servizi o, addirittura, completo abbandono. Quotidianamente siamo costretti a percorrere strade tortuose, completamente dissestate, in alcuni casi al limite della transitabilità; strade che ora, paradossalmente, per questioni economiche, si preferisce chiudere al transito, anziché riparare, costringendoci così a percorsi alternativi ancora più disagiati. L’unico interesse degli enti proprietari è quello di scaricarsi di dosso ogni responsabilità col beneplacito di chi dovrebbe invece controllare. Ecco allora che ciò che altrove riveste i panni dell’ordinaria amministrazione, da noi diventa straordinario; per ottenere il rispetto dei più elementari diritti, dobbiamo impiegare il massimo delle nostre risorse. Come potremo mai in queste condizioni sperare di superare il gap che ci separa dal resto del paese; come potremo mai pensare di avviare delle condizioni di sviluppo che ci consentano di concorrere sullo stesso piano con le altre province e regioni italiane ed europee.

Possiamo davvero ancora credere che chi si aggiudica gli scranni privilegiati del Parlamento o del Governo, abbia poi davvero la voglia di dedicare la sua attenzione agli elettori che lo hanno supportato ed alle loro esigenze legittime, anziché limitarsi a curare i propri interessi!?

Certo, Presidente, Lei rappresenta una rottura con il passato, un passato triste che ha fatto vacillare la speranza di molti, è per questo che mi rivolgo a Lei, se davvero ha a cuore le sorti di questa Nazione. Anche la Calabria può rinascere, ha tutte le carte in regola per divenire una vera e propria locomotiva capace di trainare l’intero Paese fuori dal letargo in cui è stato ricacciato da Politici spregiudicati e corrotti, e ridare, così, splendore e prestigio a quel Made in Italy, che aveva fatto dell’Italia una Grande Nazione ammirata ed invidiata da tutti.