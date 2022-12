“La Calabria di domani, si costruisce oggi”: focus di approfondimento degli amministratori under 35

Si è svolto nella sala consiliare di Jonadi l’incontro “La Calabria di domani, si costruisce oggi” che, su invito del più giovane sindaco della regione Fabio Signoretta. ha visto la partecipazione di 41 amministratori dei vari Comuni calabresi con età inferiore ai 35 anni. Un’iniziativa, patrocinata dalla BCC Calabria Ulteriore e supportata dalla Confartigianato, che ha permesso a sindaci, assessori e consiglieri giovanissimi di discutere di comunità energetiche (approfondendo esempi quali San Nicola da Crissa, Zambrone, Marcellinara e Francica), di digitalizzazione dei servizi della PA (con lo studio dei finanziamenti ottenuti da Vibo Valentia e Ionadi) ma anche di politiche di contrasto alla disoccupazione giovanile. Nella seconda fase dell’incontro, invece, si è lasciato spazio al tema dell’impegno dei giovani in politica, ricordando esempi come quelli di Marco Martino a Capistrano, di Luca Alessandro a Polia e di Salvatore Ricca ad Albi. Signoretta ha espresso un ringraziamento a “tutti gli amministratori che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, rendendosi autentici protagonisti del tavolo di confronto con spunti interessanti e certamente meritevoli di essere approfonditi in futuro”.