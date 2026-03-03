La Calabria a ITB Berlino 2026: “Saremo pronti per la nuova stagione turistica”

“La nostra regione sta vivendo una fase di crescita significativa sotto il profilo turistico. La Germania rappresenta per noi un mercato strategico e un bacino di riferimento fondamentale. Essere oggi al centro di questa campagna di rilancio reputazionale è particolarmente importante, soprattutto dopo le criticità causate dal ciclone Harry, che ha colpito la Calabria insieme ad altre regioni come Sardegna e Sicilia”: queste le parole dell’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, intervenuto, presso lo spazio Piazza Italia, all’apertura della fiera dei viaggi ITB Berlino 2026.

Calabrese ha sottolineato come la Regione, con il presidente Roberto Occhiuto in prima linea, stia affrontando con determinazione le difficoltà registrate a causa del ciclone Harry: “Grazie all’impegno del Governo regionale e al dl ‘Ciclone Harry’ della ministra Santanchè, approvato dal Consiglio dei Ministri con uno stanziamento di 5 milioni di euro per Calabria, Sicilia e Sardegna, siamo pronti ad affrontare la stagione turistica. È questo il messaggio importante che vogliamo lanciare”.

“Negli ultimi anni– ha evidenziato l’assessore – la Calabria ha compiuto scelte strategiche decisive. Abbiamo investito in infrastrutture, potenziato i collegamenti aerei, rafforzato il sistema aeroportuale e costruito accordi con compagnie nazionali e internazionali. Oggi la Calabria non è più una destinazione fuori dai radar: è al centro di una crescita esponenziale dei flussi turistici, con un aumento significativo delle presenze anche nei periodi di bassa stagione. Stiamo lavorando con determinazione alla destagionalizzazione dell’offerta”.

Ampio spazio è stato dedicato alla promozione dell’identità territoriale: “La Calabria non è solo mare. È natura, turismo lento, ciclovie, cultura e identità. È un patrimonio straordinario di borghi autentici che raccontano storia, tradizioni e bellezza senza tempo”

Significativo anche il segnale sul fronte dei collegamenti: la delegazione calabrese è giunta a Berlino con un volo diretto da Reggio Calabria, testimonianza concreta del rafforzamento della rete aeroportuale regionale.

“Grazie agli accordi con le compagnie aeree, incluse quelle low cost – ha concluso Calabrese- stiamo registrando numeri importanti in termini di flussi turistici e stiamo ampliando ulteriormente le collaborazioni per rendere la Calabria sempre più connessa e attrattiva. La nostra ambizione è chiara: valorizzare una terra straordinaria che oggi più che mai è pronta a farsi scoprire”.