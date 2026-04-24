La caccia della Domotek Reggio Calabria a un posto in A2 entra nel vivo

La caccia a un posto in A2 entra nel vivo. La Domotek Reggio Calabria è pronta ad affrontare Gara 1 della semifinale playoff contro Acqui Terme, a Valenza, con il sogno di coronare una stagione già storica con l’ultimo, grande obiettivo: la promozione in A2.

Abbiamo raccolto le parole del capitano Domenico Laganà, che non nasconde l’ambizione e la carica agonistica della sua squadra.

La Domotek arriva all’appuntamento forte del successo nella Del Monte Supercoppa, un trofeo che ha già impreziosito il palmarès dopo la vittoria della Coppa Italia Del Monte. E proprio sul simbolo di quella vittoria, Domenico Laganà, in amaranto dal giorno zero, scherza ma non troppo: “Il taraflex tricolore ci porta fortuna, è questa la realtà, no? Comunque siamo stati bravi. Sicuramente è scattato un po’ di orgoglio in noi. Sul totale delle sfide è finita 4-3 per noi contro una supersquadra come Reggio Emilia, se si può trovare un vincitore a questa lunghissima serie tra due squadre veramente eccellenti. Però alla fine il titolo ad oggi più importante l’hanno vinto loro, ovvero il salto di categoria”.

La Domotek ha già scritto pagine importanti: “Abbiamo portato due trofei importantissimi a Reggio Calabria” , sottolinea il Capitano. Poi il cambio di passo: “Adesso manca la grande ciliegina sulla torta. Speriamo di raggiungere quest’ultimo obiettivo.” Il Capitano non vuole nemmeno immaginare lo scenario perfetto: “Immaginate un “triplete” a Reggio Calabria? Io non lo voglio immaginare” , dice quasi scaramanticamente, lasciando però intendere che il pensiero corre lontano.

Il passato recente pesa, e non poco. Laganà rivela la frustrazione per la sconfitta dell’anno scorso contro Acqui Terme: “Ho rilasciato un’intervista a fine anno in cui ero parecchio arrabbiato e non ho visto pallavolo per due settimane.”

Ma il 2026 è un’altra storia: “Quest’anno si azzera tutto. Siamo due squadre rinforzate, sia noi che loro. Sarà sicuramente una bella partita”.

La Domotek non ha avuto il favore dell’accoppiamento: “Come testa di serie numero uno non ci è andata benissimo, ma noi a Reggio Calabria siamo abituati a lottare. Venite a sostenerci al palazzetto in queste partite decisive. Abbiamo bisogno di tutti per centrare l’ultimo obiettivo”.

