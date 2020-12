Klaus Davi con sincerità: “Sulle elezioni ‘porcata’ di Reggio non andava messo il sigillo dello Stato”

“Per una volta -ha dichiarato Klaus Davi – possiamo dircelo con sincerità. La colpa non è solo di Antonio Castorina, ma di uno Stato un po’ superficiale e pasticcione che non ha saputo minimamente tutelare la ‘sacralità’ di un momento chiave della democrazia quali sono le elezioni di un Comune importante come Reggio.

Una approssimazione disarmante se si pensa che le istituzioni continuano, a ragione, a ricordarci che la nostra è una terra difficile. Potrei fare un lungo elenco di nomi di autorità che hanno sciorinato tutto il loro moralismo verbale nelle varie sedi antimafia in merito al dover essere ‘vigili’ e non ‘complici’ in queste lande, ma lasciamo perdere. Fossi il ministro degli Interni (che qui non viene mai) sarei il primo a dire ‘torniamo al voto, la fiducia nelle istituzioni è minata’. Le istituzioni lo dovrebbero fare proprio in nome della peculiarità di queste terre; esposte agli appetiti di ‘ndrine e malaffare diffuso, appetiti che non sono stati contenuti né prevenuti, come si è visto”. “La facilità disarmante con cui alcuni soggetti – evidenzia il massmediologo – sono riusciti a infiltrarsi nel delicato meccanismo elettorale lascia di stucco. Tutti possiamo sbagliare, ma lo Stato non può voltarsi dall’altra parte. Su queste elezioni ‘porcata’ non andava messo il sigillo dello Stato (l’abbiamo detto e ripetuto ma qualcuno ci ha dato pubblicamente degli incompetenti.). Bisogna dire grazie alla Procura della Repubblica per la rapidità e la precisione con cui ha agito, ma ora a mio avviso il ministro dovrebbe battere un colpo ed rimediare al pastrocchio. Sarebbe grave che le istituzioni locali e nazionali facessero finta di nulla, dopo quanto successo. A che titolo potrebbero parlare di lotta alla ‘ndrangheta nelle prossime conferenze o interviste o spesso inutili liturgie antimafia? Con quale coraggio e autorevolezza potrebbero fare appelli al ‘popolo’ esortandolo combattere l’‘omertà’ o a ‘denunciare’? Molto più aberrante, perniciosa e corrosiva sarebbe l’omertà delle istituzioni, di quella alimentata dalla Weltanschauung ‘ndranghentistica”. Si agisca, e lo si faccia presto, nell’interesse – conclude il già candidato a sindaco – dei cittadini”.