Kairos Nuoto Lamezia, è vittoria al “I Trofeo Città di Crotone”

Arriva un nuovo risultato di grande prestigio per la Kairos Nuoto Lamezia: la vittoria al “I° Trofeo Città di Crotone”, disputato il 23 e 24 maggio in vasca lunga, presso il Centro Federale di Crotone. Con 575 punti la società della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme ha saputo imporsi sulle altre protagoniste della kermesse, precedendo la Calabria Swim Race, seconda classificata con 541 punti, e l’AQA Cosenza, terza con 440 punti.

Un risultato, questo, maturato al termine di due intense giornate di gare, che hanno visto gli atleti distinguersi per la qualità delle prestazioni. Da sottolineare anche gli importanti traguardi conseguiti a livello individuale: durante la manifestazione sono stati infatti conquistati 4 pass per i Campionati Italiani Estivi di nuoto.

Ben due quelli staccati da Giulia Ragozzino, nei 100 e 200 farfalla, che in quest’ultima gara ha fatto suo anche il record regionale di tutte le categorie: Ragazzi, Juniores, Categoria e Assoluti.

Terzo pass, invece, per il talentuoso Gianluca Pittelli, che dopo aver già ottenuto la qualifica in occasione degli Assoluti nei 50 e 100 rana, è riuscito ora a far sua anche la distanza più lunga.

Altro pass per i Campionati Estivi è arrivato per Gioele Perri, che dopo i Criteria tornerà a gareggiare in una manifestazione nazionale nei 100 farfalla.

Un bottino prezioso non solo per i singoli atleti, ma per tutto il team, che conferma una crescita di valore e un lavoro attento e curato svolto quotidianamente insieme allo staff tecnico.

La Kairos Nuoto Lamezia continua così a distinguersi nel panorama natatorio regionale e nazionale, portando alto il nome della città e dimostrando ancora una volta solidità, talento e spirito di squadra.