Kairos Nuoto Lamezia, ancora una medaglia per Noemi Canino: arriva l’Argento ai Deaflympics 2025

Noemi Canino continua a stupire e questa volta lo fa con un primato personale inatteso e davvero grandioso: per lei arriva anche l’argento nei 1500 Stile Libero con 17:39.66!
Un’avventura ricca di soddisfazioni, quella dell’atleta della Kairos Nuoto Lamezia ai Deaflympics 2025, le olimpiadi per sordi che si stanno disputando in questi giorni a Tokyo.
Dopo aver conseguito un bronzo e poi un oro in staffetta con la formazione Azzurra, questa mattina è riuscita a far suo anche un meraviglioso secondo posto con un tempo davvero straordinario.