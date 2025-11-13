Kairos Nuoto e Lucky Friends insieme per un progetto sull’inclusione: nasce l’area ristoro della piscina comunale di Lamezia Terme

Non solo due giornate intense dedicate allo sport: il “3° Memorial Massimo Borracci” si è tramutato anche in un’importante occasione per fare rete, per costruire una squadra composta da due virtuose realtà del territorio. La Kairos Nuoto Lamezia ha, infatti, deciso di rafforzare ulteriormente il proprio impegno nel sociale attraverso una nuova collaborazione con la Lucky Friends (nota in città – e non solo – per le opportunità che offre a giovani con difficoltà), scegliendo di avvalersi del prezioso contributo di alcune ragazze dell’associazione da impiegare nell’area ristoro della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme.

«Crediamo fortemente nell’importanza di fare rete con le varie realtà territoriali. Ed è per questo che abbiamo deciso di lanciare un messaggio importante anche a tutti coloro che in questi giorni approderanno dalle più disparate regioni d’Italia per prendere parte alla kermesse – è stato detto in occasione dell’inaugurazione -. Durante il “Memorial Massimo Borracci” ospiteremo circa 430 atleti, i loro tecnici, le varie federazioni e tanti curiosi, la piscina sarà frequentatissima, abbiamo organizzato tutta una serie di eventi collaterali che ci porteranno a visitare la città e a scoprirne le bellezze. E per noi una di quelle bellezze siete voi, che rappresentate un messaggio di speranza, di forza, di determinazione».

Con queste parole, pronunciate dalla giornalista Jessica Mastroianni e rivolte ai ragazzi della Lucky Friends, è stato preceduto il simbolico taglio del nastro che ha segnato l’inizio di qualcosa che è molto di più di una semplice collaborazione.

Entusiaste, Miriam Molinaro e Caterina Raso, le due ragazze dell’associazione che si alterneranno in questa nuova esperienza lavorativa, hanno espresso tutta la propria gratitudine, in presenza delle famiglie, della direttrice dell’impianto Carmen Mazzei e del presidente della Kairos Nuoto Lamezia Antonio Gigliotti, che le hanno accolte con grande gioia.

«Siamo sicuri che questa esperienza rappresenterà qualcosa di importante per tutti noi e siamo convinti che darete il massimo per impreziosire con ancora più valore un progetto in cui crediamo fortemente», hanno dichiarato.