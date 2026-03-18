Jovanotti torna in Calabria: concerto il 22 agosto

“Tutto questo è fondamentale per far crescere la Calabria – ha affermato l’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese – e per proseguire in questo percorso di crescita che stiamo portando avanti con il presidente Roberto Occhiuto e Calabria Straordinaria.

Questo evento è tra quelli che danno grande visibilità alla nostra regione. Jovanotti torna in Calabria dopo il Jova Party organizzato sulla spiaggia di Roccella Ionica e in ogni occasione si è dimostrata una persona di grande sensibilità. Io l’ho conosciuto venti anni fa a Locri – ha proseguito l’assessore – in un momento drammatico, ma di grande solidarietà per la Calabria e per città di Locri, quando venne assassinato il vice presidente del Consiglio Regionale, Francesco Fortugno. Un momento doloroso per la mia città che poi ho avuto l’onore di guidare per oltre dieci anni. Quella grande sensibilità e partecipazione di persone come Jovanotti – ha concluso l’assessore – ha portato al riscatto, dando supporto ai giovani di Locri in quel momento storico”.

L’assessore Calabrese con queste parole ha accolto Jovanotti all’auditorium dell’Università Magna Graecia, a Catanzaro per un sopralluogo nell’area dove si svolgerà il suo concerto del 22 agosto e per un incontro con gli studenti del campus.

L’assessore ha anche ricordato come il rapporto con la Calabria per Jovanotti si sia consolidato da quando ha girato il video della canzone “Alla Salute” tra Gerace e Scilla supportato da Calabria Film Commision.