Jonadi, valorizzata e ripulita l’antica “Casamatta militare”

Si tratta di una piccola fortificazione in cemento armato costruita durante l’ultimo conflitto bellico mondiale, che trova la sua collocazione in un punto strategico per la Provincia di Vibo Valentia, ovvero nel bivio che divide Vibo Valentia dalle direzioni per Tropea e Mileto. È per questa ragione che l’Amministrazione comunale di Jonadi, guidata dal sindaco Fabio Signoretta, ha inteso ridare il giusto valore alla cosiddetta “Casamatta”, realizzata per ospitare pattuglie di soldati che avevano il compito di vigilare le postazioni strategiche e fronteggiare eventuali attacchi delle forze nemiche.



Una struttura divenuta ormai uno spazio per manifesti ed raccoglitore di rifiuti ma che un tempo, grazie anche alla sua forma rotondeggiante e alle strette feritoie in cui venivano collocate le mitragliatrici, costituì un fondamentale punto di prima difesa del territorio. Essa, dunque, appartiene ad un capitolo tanto indimenticabile quanto tragico della civiltà contemporanea quale la Seconda Guerra mondiale. Per tale motivo, l’Amministrazione comunale si ritroverà venerdì 4 novembre proprio lì, per celebrare i Caduti in Guerra e per ricordare alla comunità il valore sacrosanto della Pace.