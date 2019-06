Jonadi, tutto pronto per il “Summer Kids”

*di Fabio Signoretta – È giunto alla nona edizione l’appuntamento estivo organizzato dalla Pro Loco di Jonadi e che chiama a raccolta numerosi bambini provenienti anche dai Comuni limitrofi.

Il “Summer Kids”, che viene realizzato con il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale, si svolgerà dall’uno al tredici luglio presso i locali siti proprio a Jonadi, in via della Pace. Saranno tantissimi i volontari che accompagneranno i bambini in questo percorso di due settimane. Un nutrito gruppo di ragazze e ragazzi che ancora una volta hanno colto l’appello lanciato dalla Pro Loco, dando la loro piena disponibilità con l’obiettivo unico di condividere con gli altri un momento di divertimento e crescita personale.

La Pro Loco è già al lavoro per organizzare al meglio tutte le attività e i laboratori che saranno messi a disposizione delle varie squadre e, dal 17 giugno, sarà possibile procedere con l’iscrizione.

Un evento che si rinnova e che appare ancora una volta come un’occasione imperdibile per i bimbi e per le loro famiglie.