Jonadi, la Consulta delle Associazioni elegge il suo primo presidente

Si è riunita presso la sala consiliare del Municipio la Consulta delle Associazioni e del Volontariato, istituita con deliberazione del Consiglio comunale dello scorso 9 agosto, per la prima seduta ufficiale. Sono state 12 le Associazioni del territorio ad aderire nella fase di insediamento, con la possibilità ovviamente di nuove iscrizioni che potranno essere formalizzate attraverso l’apposita modulistica messa a disposizione dall’Amministrazione comunale. Una prima seduta utile non solo a ratificare le iscrizioni presentate dagli enti del Terzo settore, ma soprattutto ad eleggere il primo presidente dell’organo. Per quest’ultimo ruolo si è proceduto a votazione, con l’espressione di voto unanime a favore della dottoressa Farfaglia, legale rappresentante dell’Associazione “Il Dono”. Inizia così un percorso di coinvolgimento diretto delle organizzazioni di volontariato, con la possibilità di formulare anche proposte ed esprimere pareri sui procedimenti che coinvolgono interessi di pertinenza del Terzo settore. Dal sindaco Fabio Signoretta e dell’sssessore con Delega ai rapporti con le Associazioni Nicolina Corigliano l’augurio di un proficuo lavoro a tutti i componenti della Consulta.