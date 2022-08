Jonadi, istituita la Consulta delle Associazioni

Il Comune di Jonadi, al fine di garantire la partecipazione democratica dei cittadini associati all’azione amministrativa, ha istituito la “Consulta delle Associazioni e del Volontariato”, fermo restando il pieno rispetto dell’autonomia di missione e di azione delle singole forme associative. La Consulta è un organismo autonomo, privo di intenti politici che non si prefigge scopi di lucro e che si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e ai valori morali e civili di partecipazione, solidarietà e collaborazione. L’amministrazione comunale, dunque, ha individuato nella Consulta delle Associazioni e del Volontariato lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di porre in essere la cooperazione necessaria al perseguimento di obiettivi condivisi.

Il “REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DELL’ALBO E DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO DEL COMUNE DI JONADI” è stato dunque approvato in Consiglio Comunale lo scorso 9 Agosto, con il voto favorevole della maggioranza e con l’astensione del gruppo di minoranza. Nello specifico, si è deliberato di affidare alla Consulta le seguenti mission:

Promuovere, sostenere, collaborare alla realizzazione d’iniziative che favoriscano la partecipazione dei cittadini di tutte le età, l’integrazione e la relazione tra le diverse associazioni locali, la scuola, la biblioteca, i centri sportivi e tra questi e l’Amministrazione Comunale;

Favorire lo scambio reciproco d’informazioni, esperienze e competenze al fine di attivare proficue collaborazioni fra le diverse Associazioni nella direzione di obiettivi condivisi, nel rispetto delle singole sensibilità;

Coordinare e armonizzare i programmi annuali di tutte le Associazioni nel territorio comunale;

Orientare l’Amministrazione Comunale nell’assunzione di scelte a favore delle Associazioni e dei cittadini di Jonadi, con particolare attenzione alla diffusione della cultura della solidarietà e dell’impegno civile;

Diffondere e promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell’ambito di progetti condivisi.

A breve verrà dunque pubblicata la manifestazione di interesse rivolta alle Associazioni interessate all’iscrizione all’Albo. In Consiglio, il Sindaco Fabio Signoretta ha ringraziato il Presidente del Consiglio Giampiero Calafati e l’Assessore al Rapporto con le Associazioni Nicolina Corigliano per l’ottimo lavoro svolto, che consente di centrare subito un punto importante inserito nelle linee programmatiche di mandato.