“Jonadi in bici”: buona la prima per la Pro Loco

Ha raccolto un’adesione spontanea senza età (dai bambini di 4-5 anni fino ad oltre 70 anni) l’iniziativa “Jonadi in Bici”, organizzata dalla Pro Loco di Jonadi. Una prima edizione che, con la presenza di oltre 40 amici in bici, è stata pensata per promuovere allo stesso tempo sia la pratica dello sport ciclistico, sia il territorio locale con la possibilità di attraversare e vivere le vie del borgo.

Appuntamento che la Pro Loco ha dato simbolicamente al Municipio alle 9:30, con una calorosa accoglienza agli ospiti che sono arrivati anche dalle vicine San Costantino, Filandari e Mileto con una colazione “a km 0” con prodotti locali e poi una partenza lungo il percorso, guidati dal Sindaco di Ionadi Fabio Signoretta. Quest’ultimo ha svolto il ruolo di “guida turistica”, offrendo così la possibilità non solo a tutti di conoscere e approfondire la storia dei luoghi ma anche di promuovere un momento di confronto sulla valorizzazione e sulla promozione degli stessi; diversi infatti sono stati gli spunti che sono giunti dai partecipanti, dall’ex mercato coperto fino a Piazza Santa Tecla a Nao.

Al termine del percorso, l’iniziativa si è conclusa con i ringraziamenti da parte del presidente della Pro Loco Enzo Pesce a tutti i partecipanti ed in particolare anche alle associazioni sportive che hanno aderito. L’evento si è chiuso presso la Villa comunale di Jonadi, con l’impegno collettivo a ripetere e migliorare l’iniziativa nel 2023.