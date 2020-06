Ivano Bordon presenta il suo libro “In Presa Alta”

Sarebbe dovuta essere una bella serata quella organizzata dalla Libreria Ubik di Catanzaro e da Jano La Ferla, procuratore sportivo e titolare della PartnerSport, che prevedeva la presenza di Ivano Bordon, due volte campione del mondo, una da calciatore ed una da allenatore dei portieri.



Le attuali normative e disposizioni anti-Covid hanno impedito all’ex portiere dell’Inter e della Nazionale di presenziare per presentare il suo libro, ma non hanno comunque impedito la riuscita dell’evento che è stato perfettamente organizzato on line da Nunzio Belcaro, titolare della Ubik di Catanzaro.

Nell’interessante dibattito è intervenuto anche Tato Sabadini, ex difensore di Milan e Catanzaro.

Il libro autobiografico di Ivano Bordon si intitola “In presa alta” e sarà disponibile anche autografato per chi lo prenotasse anticipatamente.

Bordon ha salutato gli sportivi calabresi dando appuntamento al mese di settembre, quando ha promesso una presenza di persona in zona.