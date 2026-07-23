IV Circoscrizione Reggio Calabria: Danilo Vetta eletto vicepresidente, nominati Commissione Esecutiva e capogruppo della lista “Cantarella Presidente”

La IV Circoscrizione – Reggio Sud avvia ufficialmente la propria attività istituzionale all’insegna della condivisione e della collaborazione, nel solco dell’azione istituzionale già intrapresa dal Consiglio Comunale e dalla Giunta dell’Amministrazione Cannizzaro. Nel corso della seduta del Consiglio del 22 luglio, il consigliere Danilo Vetta è stato eletto vicepresidente della Circoscrizione con voto unanime, ottenendo il consenso dell’intero Consiglio, sia della maggioranza che dell’opposizione.

Nel corso della stessa seduta sono stati inoltre nominati i componenti della Commissione Esecutiva: Domenico Toscano, Caterina Cicciù e Ismaele Minniti, mentre Maria Laura Martino è stata designata capogruppo della lista “Cantarella Presidente”.

Il presidente della IV Circoscrizione, Giuseppe Cantarella, ha espresso soddisfazione per il clima di collaborazione che ha caratterizzato la seduta.

«L’elezione all’unanimità del vicepresidente Danilo Vetta rappresenta il risultato di un confronto serio, rispettoso e costruttivo tra tutte le forze presenti in Consiglio. È un segnale importante di maturità istituzionale, che dimostra come, quando al centro dell’azione politica viene posto il bene della comunità, sia possibile costruire percorsi condivisi. La contestuale nomina della Commissione Esecutiva e della capogruppo della lista “Cantarella Presidente” completa l’assetto organizzativo della Circoscrizione e ci consente di iniziare il lavoro con una squadra pienamente operativa.

Questo risultato si inserisce nello spirito di dialogo e collaborazione che il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha indicato come metodo di lavoro per affrontare le sfide della città. La IV Circoscrizione farà la propria parte, promuovendo un confronto costante tra tutte le componenti del Consiglio affinché le istanze di Reggio Sud trovino risposte concrete ed efficaci.

Ringrazio tutti i consiglieri per il senso di responsabilità dimostrato e rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al Vicepresidente Danilo Vetta, ai componenti della Commissione Esecutiva Domenico Toscano, Caterina Cicciù e Ismaele Minniti e alla capogruppo Maria Laura Martino. Sono certo che ciascuno svolgerà il proprio incarico con impegno, equilibrio e spirito di servizio.»