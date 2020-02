Italia Viva ha nominato i Coordinatori provinciali

Mette radici sul territorio regionale nominando i Coordinatori provinciali: è la prima mossa di Italia Viva per consolidarsi in Calabria.

I prescelti sono stati resi noti in occasione dell’Assemblea nazionale inaugurale del partito fondato da Matteo Renzi. Anna Maria Brunetti e Davide Lauria si occuperanno della provincia di Cosenza, mentre nel capoluogo bruzio il compito è stato affidato ad Annunziata Paese e Salvatore Giorno; il Catanzarese sarà nelle mani di Caterina Sirianni e Francesco Viapiana, i responsabili a Crotone sono stati individuati in Martina Liotta e Antonio Castiglione. Maria Salvia e Giuseppe Condello designati per la provincia di Vibo Valentia, Francesca Chirico e Ferdinando Panucci per quella d Reggio Calabria. “Italia Viva continua a svilupparsi anche nella nostra regione e lo fa nominando i coordinatori provinciali, donne e uomini di alto profilo che saranno in grado di far crescere la nostra comunità, che ha già raccolto numerose adesioni, lavorando quotidianamente tra la gente per radicare sul territorio i valori che stanno alla base del progetto di Italia Viva. Ai coordinatori va il nostro augurio di buon lavoro”. E’ il commento riportato in un comunicato sottoscritto dal senatore Ernesto Magorno, dalla senatrice Silvia Vono e dalla deputata Stefania Covello.