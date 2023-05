Italia regina di Coppe: ecco alcune curiosità sul calcio a 5

La stagione 2022 – 2023 passerà alla storia per le squadre italiane che hanno raggiunto la finale delle competizioni europee più importanti, di queste le quote Coppa Italia 2023 di Inter e Fiorentina vedono questi due club impegnati in una specie di finale di spareggio.



Come e quando è nato il futsal



Conosciuto anche come calcio a 5, il futsal è nato nel 1930 in Uruguay, grazie al professor Juan Carlos Ceriani, che in una palestra durante la lezione di educazione fisica, decise di formare due squadre da 5 elementi e farle giocare a calcio indoor.



Da questo momento in poi il calcio a 5 viene regolamentato e istituzionalizzato, fino ad arrivare a essere uno sport seguito in ogni città e molto divertente, alla portata di tutti perché, in fondo, chiunque di noi ha giocato a “calcetto” almeno una volta nella vita, o infinite volte.



Il portiere intercambiabile e la regola dei 4 secondi



Gli esperti di futsal conosceranno sicuramente la regola dei 4 secondi per il portiere, ma i meno esperti non sanno che durante le azioni di gioco, il portiere non può tenere la palla fra i piedi per più di 4 secondi, pena una punizione al limite dell’area di rigore.



Un’altre regola interessante riguarda una opzione che sicuramente chiunque abbia giocato a calcio in strada ha utilizzato, il portiere volante, certo, il portiere di futsal può avanzare, ma soprattutto può essere intercambiato con gli altri calciatori in qualsiasi momento, per questo nel calcio a 5 non è un fatto straordinario vedere un calciatore che si schiera in porta durante la gara.



Il futsal non è un far west ma uno sport razionale



Uno dei problemi che affligge il calcio a 5 è quello della nomea di sport dove è più semplice infortunarsi, ma questo accade soltanto nelle partite amatoriali, perché giocatori non possiedono una preparazione atletica adeguata e quindi diventa più semplice farsi male.



In realtà con la giusta preparazione atletica, anche a livello amatoriale, il futsal è uno sport sicuro e razionale, che addirittura consente un limite di falli e dove è praticamente impossibile restare impuniti. Dopo ogni 5 falli commessi da una squadra gli avversari beneficiano di un vantaggio, un tiro piazzato dal dischetto fuori dall’area di rigore, un penalty più lontano che comunque consente più facilmente di andare a rete.



Alla fine del primo tempo il bonus dei falli commessi viene azzerato, se invece l’ultimo fallo commesso, il quinto, viene fatto oltre il dischetto appena citato, la squadra ha la possibilità di scegliere il punto fuori area da dove battere la punizione.



Tempo effettivo di gioco



Nel futsal il cronometro viene stoppato ogni volta che il gioco si ferma, i tempi regolamentari durano 20 minuti e ogni calciatore sa che non potrà perdere tempo, regola implicita che rende questo sport per diversi aspetti molto più entusiasmante e agonistico del calcio a 11.