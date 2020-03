Istituto superiore di sanità: “Nuovi casi al centrosud nel weekend per effetto dei rientri dello scorso fine settimana”

“È verosimile aspettarci casi in questo weekend in parte come effetto dei comportamenti assunti lo scorso fine settimana. L’incubazione è tra 4 e 7 giorni: abbiamo visto folle assembrate al mare o in stazioni sciistiche o in mega aperitivi, luoghi dove probabilmente il virus ha circolato. Una parte di quelle persone nei prossimi giorni probabilmente mostrerà una sintomatologia. È un’ipotesi, vedremo le curve, speriamo di essere smentiti dai fatti”.

La considerazione è vergata da Silvio Brusaferro dell’Istituto superiore di sanità, ad avviso del quale tale aumento di casi dovrebbe riguardare in maniera preponderande il centrosud.

Intanto, secondo gli ultimi accertamenti, dei 1.266 decessi verificatisi dall’inizio dell’epidemia, solo in due casi il paziente non aveva altre malattie, oltre al Coronavirus. L’Istituto superiore di sanità rende infatti noto che in tutti gli altri casi la diagnosi era associata ad altre gravi patologie.