Istituto Italiano di Criminologia, importante tirocinio per gli studenti presso la base NATO

Gli studenti dell’Istituto Italiano di Criminologia stanno svolgendo un tirocinio (aprile-maggio) presso la base ‘Ugo Mara’ di Solbiate Arsizio, quartier generale italiano della NATO Rapid Deployabe Corps Italy.

Gli obiettivi formativi sono: 1) sviluppare una comprensione dell’approccio globale della NATO alla risposta alle crisi; 2) sviluppare una comprensione del sistema PMESII (dominio politico, militare, economico, sociale, delle infrastrutture e dell’informazione) utilizzato per analizzare una potenziale area di crisi; 3) acquisire capacità per svolgere ricerche mirate sull’open source.

Il tirocinio consiste in lezioni frontali e attività di ricerca pratica incentrate su un’area di crisi, la regione del Sahel, caratterizzata da complessità, asimmetrie e presenza di minacce ibride. L’analisi della regione del Sahel sarà condotta attraverso un approccio multidimensionale utilizzando i domini PMESII con l’obiettivo di raggiungere una comprensione olistica delle dinamiche e delle interazioni dei diversi sistemi legati all’area e dei loro sottosistemi collegati (System of Systems Analysis – SOSA).

L’ultimo giorno della fase residenziale gli studenti selezionati faranno un briefing PowerPoint per illustrare i risultati del lavoro analitico al Gruppo di Comando NRDC-ITA HQ e ai Rettori delle Università.

“Si tratta di un’ importante opportunità per i nostri studenti – ha affermato il rettore Saverio Fortunato – che ci rende orgogliosi nel sapere che potranno partecipare, insieme a soli trenta studenti provenienti da alcuni blasonati atenei italiani ed europei, ad un esclusivo e autorevole tirocinio. Ciò dimostra la qualità di studio offerta dai nostri docenti e l’autorevolezza che l’Istituto Italiano di Criminologia ha conquistato in pochi anni sul panorama nazionale ed internazionale”.

La rilevante occasione formativa che si svolge annualmente, avrebbe visto gli studenti vibonesi già impegnati lo scorso anno, ma per via delle restrizioni dettate dalla pandemia fu tutto rinviato. Fortunatamente, con il nuovo anno, riprende l’attività NATO per gli studenti universitari e regala questo meritato traguardo che conferma, ancora una volta, la grande e importante attività che l’Istituto Italiano di Criminologia offre ai propri studenti.

Certamente si tratta di un ulteriore occasione per raccontare al Paese intero una bella pagina di una realtà cittadina che sempre più va a consolidarsi e che rappresenta in significativi contesti la città di Vibo Valentia.