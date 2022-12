Istituto “Einaudi” di Serra al freddo, Galeano: “Massimo impegno per consentire le migliori condizioni nel minor tempo possibile”

“Complice alcune perdite sull’impianto di distribuzione del fluido termico, nelle ultime settimane gli Istituti superiori di Serra, purtroppo, hanno segnalato freddo nelle aule. Come amministratore provinciale e assessore comunale ho la necessità di ribadire, per come riferito già ai rappresentanti delle scuole che non sono certamente rimasto a guardare e sia tramite i tecnici, sia con visite personali stiamo cercando di risolvere le diverse situazioni”. Il consigliere provinciale Daniele Galeano fa il punto della situazione e conferma il suo impegno per la risoluzione della spiacevole questione.

“Mi sto facendo fermo portavoce di tale problematiche dinanzi agli organi competenti – spiega Galeano – e, anche senza avere nessuna delega a riguardo, sto prendendo in mano le singole situazioni con la massima urgenza. Di sicuro non è volontà di nessuno lasciare al freddo studenti e docenti”.

L’esponente dell’Esecutivo serrese si dice conscio del fatto che “le scuole hanno bisogno di impianti nuovi e aule moderne” e conferma che “al primo posto della nostra agenda c’è la vivibilità degli ambienti scolastici, nonostante le difficoltà economiche in cui versano tutte le Province”.

Galeano asserisce di aver già messo, “con estrema urgenza, in rilievo il bisogno di eliminare questi disagi nelle comunità montane” e di insistere tutt’ora in questa operazione, e sottolinea che le zone interne, in questo senso, “devono avere il primato, per ovvie condizioni climatiche differenti dal resto del territorio”.

Infine, assicura ai genitori e agli alunni il suo lavoro “senza sosta, per affrontare le criticità e permettere a tutti gli studenti di studiare nelle migliori condizioni possibili nel più breve tempo possibile”.