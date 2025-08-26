Istituto d’Istruzione superiore l”Einaudi”, “Per Serra insieme” chiede lumi alla Provincia: “Gravi ritardi, si rischia anche di perdere il finanziamento”

Il gruppo consiliare “Per Serra Insieme” ha presentato in data odierna “un’interrogazione urgente (richiesta di informazioni, ndr) al presidente della Provincia di Vibo Valentia e al dirigente del Settore Lavori Pubblici per denunciare il grave ritardo nell’avvio dei lavori di adeguamento sismico dell’I.T.C. di Serra San Bruno, finanziati con fondi PNRR per un importo di 760mila euro”.

I consiglieri di minoranza Biagio Figliucci e Vito Regio spiegano che “nonostante la consegna dell’edificio all’impresa nel settembre 2024, i lavori non risultano ancora avviati. Una situazione che rischia di compromettere il rispetto del cronoprogramma ministeriale e di provocare la revoca del finanziamento”.

Nel documento si chiede inoltre “chiarezza sul futuro della palestra provinciale di via Guardiabosco Mulè, chiusa da oltre un decennio e ridotta in stato di abbandono, con gravi conseguenze per l’offerta formativa e sportiva della comunità scolastica”.

Il gruppo “Per Serra Insieme” vuole “risposte scritte e tempi certi”, ribadendo che “gli studenti di Serra San Bruno non possono più subire ritardi, disagi e abbandoni. La Provincia – concludono – ha il dovere di garantire sicurezza, strutture adeguate e rispetto degli impegni assunti”.