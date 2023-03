Istituito l’Albo regionale dei primi acquirenti del latte

Su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, nei giorni scorsi, la Giunta guidata dal presidente Roberto Occhiuto, ha approvato la delibera con la quale – in adempimento ad obblighi normativi nazionali e comunitari – è stato istituito l’Albo regionale dei primi acquirenti, distinto per il latte bovino e per quello ovicaprino, demandando al Dipartimento Agricoltura il compito di procedere all’adozione di tutti i correlati provvedimenti amministrativi.

Uno strumento in più per monitorare le produzioni lattiero-casearie e garantire qualità e aiuti mirati.

“L’iniziativa – sottolinea l’assessore Gallo – punta ad assicurare, attraverso un sistema che consentirà di organizzare e monitorare la produzione totale di latte sul mercato, evitando situazioni di carenza o di eccesso di prodotto. Sarà altresì costituita una solida base di dati per il dimensionamento finanziario di eventuali aiuti anticiclici, nell’ottica di contribuire a creare una rete di sicurezza contro l’eventuale volatilità dei prezzi”.

Ad essere interessati dalla misura, in particolare, i “primi acquirenti”, ovvero le imprese che acquistano latte direttamente dai produttori per sottoporlo a trattamento e trasformazione o cederlo ad una o più imprese dedite alla lavorazione.

A loro carico, tra l’altro, l’obbligo di rendere dichiarazioni riguardanti gli estremi identificativi dei fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione e, per ognuno di essi, separatamente per specie animale ed origine geografica, i dati riferiti e relativi al mese precedente di acquisto di latte.