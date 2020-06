Istituito il limite di velocità di 50 km/h tra Monte Cucco e Monte Pecoraro

La Provincia di Vibo Valentia, in considerazione degli interventi di manutenzione a cura dell’Anas riguardanti il piano viabile, le banchine e comprendenti le opere idrauliche e complementari connesse, ha emesso un’ordinanza per istituire il limite di velocità di 50 km/h a tutte le categorie di autoveicoli lungo il tratto compreso tra il km 0+000 è il km 49+991 sulla strada provinciale n. 93, ex Ss 110, denominata di Monte Cucco e Monte Pecoraro.