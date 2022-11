Ispettore di Polizia ferito da un tifoso

Un tifoso del Crotone è responsabile del ferimento al capo di un ispettore di Polizia della Digos impegnato allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro in occasione del derby vinto 2-0 dalla squadra giallorossa.

Il caso si è verificato mentre il migliaio di sostenitori rossoblù era in fermento e stava contestando. Il poliziotto, nel tentativo di calmare gli animi, è stato raggiunto da un corpo contundente. A causa della lesione riportata si è reso necessario il trasporto, da parte dei sanitari del 118, presso l’ospedale del capoluogo. Lì i medici hanno applicato diversi punti per suturare la ferita, ma non hanno reputato di dover ricoverare il rappresentante delle forze dell’ordine che in queste ore si stanno prodigando per individuare i colpevole.